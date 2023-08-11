瞄準電商市場 河南打造新直播基地

河南省信息消費產業園區揭牌儀式9日在鄭州舉行，中部大省希望就此形成產業規模超過2000億元（人民幣，下同）的信息（資訊）消費產業集群。

中新社報導，根據規畫，該園區將以直播電商等模式促進河南優勢產業數位化升級。

目前，園區正全力打造汽車產業鏈直播基地，休閒食品、冷鏈食品產業鏈直播基地，酒水飲品產業鏈直播基地，以及達人直播基地等。

河南省數位產業創新中心總經理周宜遊介紹，預計到2025年，河南省信息消費產業園區將被打造成面積達100萬平方米的信息消費園區載體，形成核心產業及關聯產業規模超過2000億元的信息消費產業集群，並帶動10萬人就業。

當前，信息技術已與更多消費領域實現融合應用，信息消費獲得廣泛支持。

前不久，大陸官方印發「關於恢復和擴大消費的措施」就提出，升級信息消費，促進信息消費體驗中心建設改造，提升信息消費示範城市建設水平，高質量舉辦信息消費系列特色活動。

近年來，河南持續推動信息消費產業發展。鄭州、濮陽、新鄉等城市被評為大陸國家信息消費示範城市，河南有27個項目入選國家新型信息消費示範項目。

為引導產業進一步集聚，今年該省啟動信息消費產業載體建設，在鄭州建成河南省信息消費產業園區。