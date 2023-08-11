海南2030減碳目標 私家新車綠能百分百

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
海南提出，到2030年，私人增換汽車新能源占比將達100%。圖為海南新能源汽車及電動車展覽會在海南國際會展中心開幕。（中新社）
海南提出，到2030年，私人增換汽車新能源占比將達100%。圖為海南新能源汽車及電動車展覽會在海南國際會展中心開幕。（中新社）

經海南省政府同意，海南省新能源汽車推廣應用工作聯席會議辦公室近日印發「海南省新能源汽車推廣中長期行動方案（2023-2030年）」（下稱行動方案），提出到2030年，海南省將累計推廣新能源汽車超過150萬輛，私人用車領域新增和更換新能源汽車占比達100%。

中新社報導，新能源汽車產業是大陸重要戰略性新興產業。海南早在2018年就提出到2030年全島禁售燃油車。今年上半年，海南新能源汽車累計滲透率占比已達到45.4%，成為大陸新能源汽車滲透率最高的省分。

根據「行動方案」提出的階段性目標：到2025年，海南全省將累計推廣新能源汽車超50萬輛，新增新能源汽車占比超過60%；總體車樁比（新能源汽車與充電樁數量比）在2.5：1以下；全省公共服務領域、社會運營領域車輛新增和更換清潔能源汽車占比達100%。

到2030年，海南省將累計推廣新能源汽車超150萬輛，新能源汽車保有量占比超過45%；總體車樁比在2：1左右；新能源客運車輛新增及更換占比達到100%；清潔能源貨運車輛新增及更換佔比達到100%；除特殊用途之外，全省公共服務領域、社會運營領域車輛全面實現清潔能源化，私人用車領域新增和更換新能源汽車占比達100%；全面建成世界新能源汽車體驗中心；產業鏈方面，整車及關鍵核心零部件生產、生產性服務業等環節共同構成良好的產業生態。 　　

「行動方案」就構建海南各細分領域車輛全面電動化應用場景、打造領先的新能源汽車應用環境、打造自由便捷的綠色出行生態體系、加快培育產業生態、構建全域新能源汽車車路協同智能駕駛新生態等五個方面，列出20項重點任務。

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