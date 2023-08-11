管民生小事 陸新頒公共服務標準

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸「國家標準2023」提高了3個服務項目的服務標準，包括義務教育階段免除學雜費等。圖為福州一所小學的學生展示課本。（中新社）
大陸「國家標準2023」提高了3個服務項目的服務標準，包括義務教育階段免除學雜費等。圖為福州一所小學的學生展示課本。（中新社）

大陸國家發改委9日發布消息稱，近日經大陸國務院批准同意，國家發改委等部門聯合印發了「國家基本公共服務標準（2023年版）」（下稱大陸國家標準2023）。這是自2021年國家基本公共服務標準發布實施以來的首次調整。

中新社報導，據介紹，大陸國家標準2023在保持總體結構與舊版國家標準一致的基礎上，對部分服務項目進行了增、提、調，涉及調整服務事項共計48項，占總項目數的60%。 　　

與2021年版大陸國家基本公共服務標準相比，大陸國家標準2023新增了1個服務項目（增補葉酸預防神經管缺陷服務），提高了3個服務項目的服務標準（義務教育階段免除學雜費、農村義務教育學生營養膳食補助、計劃生育家庭特別扶助），擴大了2個服務項目的服務對象範圍（農村危房改造、特殊群體集中供養）。

此外，大陸國家標準2023還完善規範了孕產婦健康服務、生育保險等41個服務項目的服務內容、服務標準、支出責任的表述，並調整了健康教育與健康素養促進等10個服務項目的牽頭負責單位。 　　

大陸國家發改委表示，公共服務關係民生，連接民心。國家基本公共服務標準既關係政府職責，也關係民眾實際生活。 　　

對於政府而言，國家基本公共服務標準界定了政府民生兜底保障的範圍和程度，是政府向民眾作出的、必須予以兌現的硬承諾，是各級政府必須履行的責任狀。推出新版國家基本公共服務標準，實質上就是政府對民眾作出了新的民生保障承諾，需要做的民生實事、「關鍵小事」更多了，各種資源投入也會更多。 　　

對於民眾而言，大陸國家基本公共服務標準明確了民眾可以依法享有的基本公共服務事項，可以說是一份服務事項清晰、服務標準明確的福利單，更是一份保障自身權益的明白卡。推出新版國家基本公共服務標準，意味著民眾能享受到的福利水平更高了，得到的實惠更多了，得到的權益保障更全面了。

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