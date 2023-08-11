9日13時35分，在辦結通關手續後，菜鳥煙台優選倉申報出口的339件跨境電商商品，搭乘航班飛離煙台蓬萊國際機場，1小時後即抵達韓國首爾，這距離韓國消費者在跨境電商平台下單只過去了半天時間。

中新社報導，根據煙台海關消息，今年以來，煙台不斷加密中韓空中快線貨運網路，目前每周往來韓國貨運航班達52班，航線密度和運輸效率大大增加。

今年前7個月，煙台空港跨境電商貨物出口量較去年同期增長1.9倍。

時下，藉助煙台空港密集的中韓貨運航線，通過空運出口的跨境電商貨物，從出庫到運抵韓國僅需幾個小時，從消費者下單到送達基本可以實現次日達，甚至當日達。

煙台海關駐機場辦事處綜合業務一科科長宋高陽說，「消費者網上購物最關注的就是物流速度。和海運相比，空運的速度顯然更快，我們要做的就是放大優勢，讓企業真正享受到空運的高效便捷。」