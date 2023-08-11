空客直升機 搶西藏高原商機

8月8日傍晚，兩架空客（台稱空中巴士）H125直升機先後於西藏自治區拉薩河畔起飛，盤旋於海拔3600多米的拉薩上空，進行應急救援、吊桶灑水等演示。當日，歐洲飛機製造研發公司空客工作人員向西藏自治區發改委、民航管理、通航企業等進行空客H125、H145機型高溫高原任務應用介紹，拓展高原市場。

中新社報導，由於西藏多高山谷地，供固定翼機飛行的跑道型通用機場選址困難，因此西藏自治區官方提出，通用航空發展遵循「直升機為主、固定翼機為輔」的目標。

2023年2月，西藏自治區發改委公布發展規劃，其遠期目標為到2035年力爭全區通用機場總數達59個，按需建設停機坪若干，基本實現每個縣級行政單元均擁有1個以上通用機場，航空服務覆蓋全區95%以上的人口。

中國民用航空西藏自治區管理局副局長袁灼瓊稱，空客H125直升機是在西藏運行比較成功的機型之一，雪鷹通航運營以來，該型直升機成功執行了包括航空噴灑、醫療救助、空中遊覽、氣候研究等多種任務。

據袁灼瓊介紹，民航西藏區局將積極參與推進低空空域改革，全力推進西藏轄區的低空飛行服務規劃建設運營相關工作。同時也將推動加強通航飛行服務信息化建設，簡化通航飛行任務審批流程。

西藏自治區發改委鐵航處處長羅翰認為，西藏通用航空產業的發展前景是廣闊的，潛力是巨大的，本次活動體現了空客的戰略眼光。

空中客車直升機中國公司商務副總裁李明表示，未來，空中客車直升機將持續推進產品及技術裝備創新，加強與地方政府和專業機構合作，不斷提升服務水平，為西藏自治區航空應急救援、常態化醫療救護以及通用航空產業的高質量發展保駕護航，更好地服務於地方經濟發展和人民福祉。