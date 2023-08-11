陸批美投資禁令 搞「脫鉤斷鍊」

美國總統拜登九日簽署行政命令，禁止美國投資中國大陸的量子運算、半導體和部分人工智慧（ＡＩ）領域，以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國家安全。這項被白宮形容為「小院高圍籬」的措施，被指是降低對陸風險而不尋求脫鉤。

拜登致函國會兩院表示，中國大陸全力發展敏感科技及產品，攸關該國的軍事、情報、偵察和軟體應用能力；北京還透過研究與開發，透過獲取和轉移世界的尖端科技來降低民用和軍用技術的界線，以達成軍事領域的目標，包含開發複雜的武器系統與破解密碼等。

拜登表示，中國大陸在軍事、情報、偵察和軟體應用能力的進展，對美國國安構成獨特且空前的威脅，而某些美國投資有加劇這項威脅的風險。

拜登政府臚列半導體、量子和ＡＩ領域，禁止美國投資中國大陸或要求通報，涉及範圍包含私募股權、創業投資、合資投資和綠地投資，但不包含被動投資；針對禁止投資或需要通報，財政部將提出明確指示，新規定明年生效。

拜登政府資深官員形容，這是針對性措施，以「小院高圍籬」的方式來解決中國大陸構成的國安威脅，目的在降低美國對中國大陸的風險，而非經濟脫鉤；「這是國安行動，而非經濟措施。」

「小院高圍籬」指的是精準指定需要保護的關鍵科技，並採取強力措施，以捍衛美國國家安全同時避免破壞美國創新的做法，這是美國前國防部長蓋茲談到出口管制的策略，白宮國家安全顧問蘇利文今年四月在智庫演說時，談到要降低對陸風險而不尋求脫鉤，也以此為比喻。

對此，大陸外交部、商務部昨天皆發出新聞稿表示中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人昨天以答記者問形式回應稱，美方打著國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，真實目的是剝奪中國發展權利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，並稱美方此舉嚴重損害中美兩國乃至世界工商界利益，實質是搞逆全球化、去中國化。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

大陸商務部昨批評美方打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鍊」，商務部呼籲美國，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。