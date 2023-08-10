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海青節峰會 福建省長趙龍：不斷完善台青赴閩政策措施

聯合報／ 特派記者廖士鋒／福州即時報導
大陸福建省長趙龍10日表示，官方新的融和發展示範區文件，「進一步完善了增進台灣同胞福祉和享受同等待遇的政策制度」，福建將致力於創造更好的條件。（記者廖士鋒／攝影）
大陸福建省長趙龍10日表示，官方新的融和發展示範區文件，「進一步完善了增進台灣同胞福祉和享受同等待遇的政策制度」，福建將致力於創造更好的條件。（記者廖士鋒／攝影）

第11屆海青節峰會10日下午在大陸福建省福州海峽國際會展中心舉行，大陸福建省長趙龍指出，將不斷完善台灣青年來閩求學研習就業創業的政策措施以及保障機制；國台辦副主任潘賢掌則指出，「將會持續為台灣青年朋友們來大陸發展創造條件」。

此次海青節峰會，大陸方面出席的官員有福建省長趙龍、中共福建省委副書記羅東川、國台辦副主任潘賢掌、共青團中央書記處常務書記徐曉、福州市委書記林寶金、國台辦交流局長黃文濤等人；台灣方面出席的政要則有前台北市副市長李永萍、國民黨青年部主任陳克威、國民黨中常委李昭平等人。

福建省長趙龍在致詞中表示，今年6月中共中央與國務院訂定《關於支持福建省探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，「進一步完善了增進台灣同胞福祉和享受同等待遇的政策制度」。

趙龍透露，上半年福建新增省級台灣青年就業創業基地5家、實習實訓基地1家。他強調將致力創造更好的條件，不斷完善台灣青年來閩求學研習就業創業的政策措施，以及人才、住房、子女教育、醫療服務等保障機制，讓更多的台灣青年「願意來、留得住、融得進、發展好」。

國台辦副主任潘賢掌則指出，「海峽兩岸同屬一個中國，這是台海和平的基石」。他強調，兩岸關係好，台灣才會好，台灣青年才會有光明的未來，「希望廣大台灣青年堅決反對台獨分裂勢力破壞台海和平，拒絕淪為美國以台制華的棋子、拒絕淪為台獨分裂勢力謀獨挑釁的炮灰，團結起來共同推動兩岸關係回到和平發展的正確軌道」。他並表示，將會持續為台灣青年朋友們來大陸發展創造條件。

中共福建省委常委、福州市委書記林寶金表示，當地先後訂定專門面向台灣人的綜合性惠台政策167條，提供了超過9,000個面向台灣青年的職缺，今年還將發布5,000個優質實習就業職缺和1,050套高品質公共租賃房。他強調福州市將會貫徹大陸中央支持福建建設兩岸融合發展示範區的部署以及省委省政府要求，「加快打造台胞台企登陸第一家園先行城市」。

此次峰會由大陸國台辦、中華全國青年聯合會、福建省政府共同主辦。參與人數據主辦單位統計，共有兩岸各界嘉賓、青年代表、媒體記者1,000多人到場參會，其中台灣青年約600人。

青年 福建 國台辦

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