陸網信辦新規：網站平台應處理惡意干擾企業經營資訊

大陸中央網信辦10日發布「網站平台受理處置涉企網路侵權信息舉報工作規範」，要求其境內網站平台應當按照依法依約、分級分類、限時辦結的原則，快速準確受理處置涉企網路侵權訊息舉報。

大陸國家網信辦工作規範提到，網站平台應當重點受理處置涉企網路侵權訊息舉報，包括混淆企業主體身分的仿冒性資訊；影響公眾公正評判的誤導性資訊；不符合企業客觀實際的謠言性資訊；貶損醜化企業或企業家的侮辱性資訊；侵害企業家個人隱私的洩密性資訊；其他惡意干擾企業正常經營發展的資訊。

該工作規範還指出，網站平台應當及時處理惡意干擾企業正常生產經營的訊息，包括但不限於以輿論監督名義進行敲詐勒索的；惡意集納企業負面訊息的；以謀取非法利益為目的，發布企業負面報道評論的蹭炒涉企熱點事件進行惡意營銷的；操縱跨平台帳號、關聯帳號或矩陣帳號密集發帖惡意攻擊企業或企業家的；利用自身訊息發布便利，以及技術、流量、影響力優勢，攻擊抹黑競爭對手的；提供涉企業、企業家虛假不實訊息推薦詞的。

該工作規範也要求，網站平台應受理涉股東、高管、子公司、業務合作夥伴等企業利益相關方的網絡侵權訊息舉報，研判認為有必要採取相應處置措施的，應當報請省級網信部門審核。

此外，工作規範明確寫到，針對重大事項，應報中央網信辦相關司局審核。網站平台及相關從業人員不得濫用舉報處置權利，嚴禁實施有償刪帖、人情刪帖等違法違規行為，嚴禁利用舉報處置權利謀取不正當利益。

另，就網站平台審核仿冒性訊息舉報方面，工作規範表示，除了企業或企業家和舉報代理人身分證明外，原則上不再要求其他證據材料。但仍存在依據身分證明難以識別的特殊情形，應當允許企業提供的證據材料包括但不限於：官方網站備案查詢證明；官方帳號持有證明；有關部門頒發的權屬證書；企業對外公告聲明。