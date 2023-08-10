開放出境旅行團至美日韓等地 陸外交部這麼說

大陸文旅部宣布，10日起開放包括日本、南韓、美國等共計78國的出境旅行團禁令。對此，大陸外交部發言人表示，希望出境遊客做好行前準備，注意自身安全，開心出遊，平安回家。

大陸外交部官網消息指出，自2023年2月以來，中方分批試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好。當前，國際客運航班持續恢復，中國民眾出境旅遊意願上升。而為了給民眾赴境外旅遊觀光創造便利條件，自8月10日起，中方進一步擴大中國公民出境團隊遊國家和地區範圍，主管部門將指導旅遊企業周密組織實施。

發言人並稱，「希望出境遊客做好行前準備，注意自身安全，增強安全文明健康出行意識，開開心心旅遊，平平安安回家」。

對於第三批出境旅遊團公告，攜程研究院高級研究員謝曉青預期，「十一」將成為大陸出境遊市場表現的重點觀測期。而消息一出，大陸網上出境遊相關產品的搜索量瞬間暴增逾20倍，數據顯示又以日本的詢問熱度排行第一。

事實上，由於今年中秋節落在9月底，大陸今年的中秋佳節加上「十一」長假假期，將從9月29日至10月6日，共計將連放8天。

另，據大陸文旅部此前公告，10日起，恢復境內所有旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區的第三批出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

大陸文旅部今年2月6日宣布恢復第一批出境旅行團遊國家，其中包括：泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等共20國。隨後，大陸又於3月10日開放第二批共40國，當中包括：法國、義大利、西班牙等。加上此次新開放的名單，包括美國、日本、南韓、德國等共78國。截至目前為止，大陸已開放陸客團前往全球138個國家旅遊。

另，陸客赴港澳旅遊也已於2月6日恢復。