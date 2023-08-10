科思創上海新廠 正式投產

德國化工巨頭科思創8日宣布，上海聚氨酯彈性體新工廠已正式投產。該廠去年7月在科思創上海一體化基地內開工，是基地內第12座工廠，總投資額數千萬歐元。

中新社報導，據介紹，作為該公司近年來全球範圍內一系列彈性體原材料投資項目之一，上海新工廠旨在滿足亞太市場對彈性體材料日益增長的需求。其生產的彈性體材料可廣泛應用於各類終端產品，如海底電纜保護、太陽能面板生產製造等。

「我們為全球邁向零碳和循環經濟道路提供材料解決方案。」科思創首席商業官蘇智雅（Sucheta Govil）表示，上海新工廠正是生動詮釋。其產品將支持客戶滿足市場對可再生能源解決方案不斷增長的需求。「由此，我們正推動一個對氣候保護至關重要行業的增長。我們還將提供含可再生原料份額的彈性體，促進眾多行業可持續發展。」

科思創中國區總裁雷煥麗表示，科思創以實現全面循環為願景，目標到2035年實現運營氣候中性，這與中國的雙碳目標非常契合。

科思創是全球領先的高品質聚合物及其組分的生產商之一。2022財年，科思創銷售額達到180億歐元。截至2022年底，科思創在全球擁有50個生產基地。

科思創上海一體化基地於2001年開工，是科思創全球最大綜合生產基地。至去年底，累計投資約37億歐元。