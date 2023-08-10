「一單制」鐵海聯運 累計逾2000車

8日下午，運載1097噸寧夏本地企業生產的聚氯乙烯、丁二醇等貨物的銀川—青島港「一單制」鐵海聯運班列，從銀川貨運中心鳴笛啟程。至此，銀川貨運中心「一單制」鐵海聯運班列累計運量突破2000車。

中新社報導，據瞭解，自2022年3月28日首發開行以來，銀川貨運中心「一單制」鐵海聯運班列目的地已覆蓋俄羅斯、匈牙利、越南、印度、美國、南韓等18個國家的50多個港口城市。

不同於以往公路運輸抵達港口，然後拆裝重新裝運後辦理裝船出海的運輸方式，「一單制」鐵海聯運全程實現「一箱到底、一個聯運經營人、一次委託、一次保險、一次結算、一份單證」，避免了傳統運輸模式的單證交接以及貨物倒載換裝，在成本、效率、節能減排方面具有突出優勢，深受企業青睞。

目前，銀川貨運中心「一單制」鐵海聯運班列的規模從每月1列提升到每旬2列，並且逐步納入圖定化班列模式開行，對加快寧夏物流體系建設，助力寧夏外貿企業降成本、提效率具有積極作用。