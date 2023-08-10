廣州電池展 近萬採購商齊聚

來自全球逾80個國家和地區的近萬名海外採購商8日齊聚廣州，參加2023第8屆世界電池產業博覽會暨亞太電池展/亞太儲能展（世界電池展），瞭解電池行業前沿技術與發展趨勢，尋找合作商機。

中新社報導，據主辦方介紹，世界電池展的展覽時間為8日至10日，展出規模為8個展館，總面積超10萬平方公尺，共吸引1205家電池、儲能、氫能產業鏈企業參展，展位數量達3957個，比上屆增長近1倍。

現場可見，穿梭於各個展位之間的採購商絡繹不絕。來自歐洲的迪特亞（Ditya）說，世界電池展上，展出了很多電池領域的前沿技術與產品，特別是鈉離子電池、儲能電池及系統十分吸引他。

據瞭解，此次展覽範圍包括：動力電池、儲能電池及系統、3C電池、電池回收、超級電容、換電與充電設備，以及氫能與燃料電池等領域。其中，儲能參展企業數量遽增，工業商儲能、家儲／戶儲、戶外移動儲能參展比重增加，比亞迪、天能、欣旺達、贛鋒、孚能等逾470家相關企業，均有參展。

主辦方表示，希望通過此屆世界電池展，為企業與行業搭建國際溝通合作、全球共享交流的大平台，為業內人士帶來更多啟發。