陸機械工業 估全年增長5%

中國機械工業聯合會8日表示，預計下半年大陸機械工業經濟運行將保持穩定增長的態勢，隨著對比基數的抬高，主要指標增速逐步放緩，2023年全年工業增加值、營業收入、利潤總額等指標增速在5%左右，外貿進出口基本穩定。

中新社報導，中國機械工業聯合會表示，在需求市場總體恢復向好與官方各項政策的支持下，上半年機械工業穩定運行，亮點頻現：大陸機械工業為構建以清潔能源為主體的新型能源供應系統提供綠色動力，一批具有國際先進性的裝備投入使用、國產化水平提升；能源裝備製造行業累計完成營業收入2.9兆元（人民幣，下同）、利潤總額1388.8億元，同比增長13.9%和18.1%，對機械工業營業收入與利潤總額增長的貢獻率達到30.3%和25.3%。

同時，智能化、綠色化轉型匯聚發展新動能。上半年，大陸機械工業戰略性新興產業相關行業累計實現營業收入10.9兆元、利潤總額6079.2億元，同比增長10.4%、15.6%，增速高於機械工業1個和3.4個百分點。智能化產品從試點到推廣應用，在遠程操控與診斷、智能巡檢、人機協作等方面取得大量應用成果。

展望下半年，利好於機械工業運行與發展的因素在陸續釋放。首先宏觀政策調控力度增強，近期密集發布了一批促進消費、穩定投資、改善營商環境的政策措施，存量政策和增量政策相加發力，將有效改善發展環境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力，對推動經濟運行持續回升向好發揮積極帶動作用。其次，隨著十四五規畫中的重大項目、重點工程等進一步開工建設，基礎設施建設提速，傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型提速，需求市場有望加快恢復。