受到華為手機強勢回歸擠壓？ 榮耀CEO：不可同日而語

隨著新品發布節奏正常化，華為手機銷量正強勢歸來，外界關注原本從華為獨立出來的品牌榮耀是否受到威脅。每日經濟新聞報導，榮耀CEO趙明8日表示「再次面對華為的榮耀，和在華為體系當中時相比，已不可同日而語」。

國際數據公司（IDC）7月底發布大陸國內第2季智慧手機銷量報告顯示，華為手機已不像之前被列為「其他」，而是與小米並列第五。華為第2季在TOP廠商中年增幅達到76.1%，幅度最大。雖仍受到外部限制，但華為在600美元以上高端市場依然保持在第二位。

「華為回歸了，榮耀（會）很被動。」業內人士擔憂在整個智慧手機市場仍沒有回暖時，華為市占的回歸勢必擠壓其他廠商的生存空間。

趙明指出，華為在大陸市場的品牌積累、技術積累、通路勢能積累，以及消費者對華為的支持，是其他廠家某種程度上所不具備的優勢。但榮耀從華為獨立出來之後，把過去存在的缺點都補齊了，從中端產品線品牌達到了今天可以跟蘋果、華為頂級旗艦競爭（的水平）。

趙明表示，目前市場上已是處於充分競爭的狀態，最終比拼的還是誰帶來的體驗更好。「彼此尊重的最好方法就是拿出自己最強的狀態來進行競爭，我的老同事看到榮耀今天跟華為在市場上競爭能夠打得有聲有色，這才是我們對彼此曾經兄弟感情最好的尊重。」趙明說。

IDC發布的年第2季大陸手機市場銷量報告顯示：OPPO以17.7%的市占在保持大陸手機市場第一；vivo排名第二，榮耀和蘋果分別位列第三、第四；華為和小米同時位列第五。今年上半年大陸市場出貨量約1.3億台，年減7.4%。雖然降幅明顯收窄，但智慧手機市場依然處於低谷

為了避開美國科技制裁，華為在2020年11月出售手機業務榮耀，收購方為榮耀代理商、經銷商等組合而成的深圳市智信新信息技術有限公司，華為不再參與決策業務。此前榮耀品牌鎖定年輕族群，中低價位的機型。