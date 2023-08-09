大陸搶鋰大戰火熱 四川李家溝鋰礦首拍升值超633倍

儘管當前大陸國內電芯業者因碳酸鋰價格下跌而愁雲慘霧，但對於原材料鋰礦拍賣異常激烈。四川省金川縣李家溝北鋰礦勘查權競拍在9日10時正式開始，該礦勘查權起售價為人民幣57萬元，截至發稿時，最高報價已來到人民幣3.78億元，升值率為66333.33%。儘管這一波動力電池產能過剩，企業搶鋰大戰仍未止歇，仍致力掌握原料。

大陸國家自然資源部在6月20日公布四川省金川縣李家溝北鋰礦的探礦權出讓公告。首次出讓期限為5年，面積為7.551平方公里，出讓收益率為1.4%。

澎湃新聞報導，此次李家溝鋰礦探礦權出讓公告公布後，至少有三家新鋰礦公司註冊成立。值得注意的是，大陸動力電池巨頭寧德時代也沒有錯過，其間接全資持股的馬爾康時代礦業有限公司在7月17日註冊成立。

另外兩家鋰礦公司：國城控股集團在馬爾康市註冊全資控股公司馬爾康國城國康礦業有限公司7月5日成立，註冊資本為2億元人民幣；四川省天府礦業、四川路橋、川發龍蟒三家公司出資的四川西部鋰業集團有限公司7月12日在馬爾康市註冊成立，註冊資本人民幣9,000萬元

此外，鋰礦巨頭天齊鋰業的子公司天齊盛合鋰業有限公司新增紫金礦業旗下紫金鋰業海南有限公司為股東，同時註冊資本由人民幣2.6億元增至3.25億元。知情人士通過澎湃新聞透露，紫金礦業在此時入股天齊鋰業，可能與此次四川兩處鋰礦的勘探權爭奪有關。

上海有色網數據9日顯示，多內電池級碳酸鋰價格為每噸人民幣24.9萬元，每噸較前日跌人民幣4,000元。碳酸鋰價格再進入一波下跌行情。大陸大宗商品數據機構百川盈孚表示，大陸碳酸鋰價格弱勢下滑，下游雖入市詢盤，但多詢低價貨源，壓價情緒持續。

而在碳酸鋰價格下跌趨勢下，直接衝擊電芯價格。此前第一財經報導，有業內人士指出，目前有企業電芯報價最低來到了每瓦時人民幣0.45元。如果企業沒有自己掌握鋰資源，該價格基本是賠本賺。