山東發布三年行動方案 2025年將建成世界級港口群

據大陸《經濟觀察網》， 山東省人民政府昨8月8日發布《山東省世界級港口群建設三年行動方案（2023-2025年）》。方案中宣示，山東將加快建設安全便捷、智慧綠色、經濟高效、支撐有力、融合開放的「世界級港口群」。到2025年，沿海港口貨物吞吐量突破20億噸、集裝箱吞吐量突破4000萬標準箱。

報導稱，在全球化時代，經濟強國必定是海洋強國。作為經濟大省，山東擁有3500多公里海岸線，約佔大陸海岸線的1/6，擁有16萬平方公里的海域面積，海洋資源豐度指數居全大陸第一。

報導說，山東省出台這一《方案》，是基於當前和今後一個時期，中國發展面臨新的戰略機遇，港口發展面臨新的更高要求——暢通國內國際雙循環要求港口更好發揮樞紐作用，暢聯全球海上大通道，支撐高水平對外開放，穩定全球供應鏈；服務國家重大戰略和區域協調發展要求港口增強基礎支撐能力，推動降低全社會運輸成本。

截至2022年底，山東港口2022年貨物吞吐量突破16億噸，集裝箱量突破3700萬標箱，繼續穩居全球第一、第三位。而按照《方案》規劃，山東省將在三年內高標準推進世界級港口群建設，構建以青島港國際樞紐海港為中心，日照港、煙台港國家主要港口為兩翼，威海港、濰坊港、東營港、濱州港地區性重要港口為支撐，與津冀蘇遼港口緊密合作互動的發展格局，為促進國內國際雙循環提供強力引擎。

《方案》制定出三年總體目標，即加快建設安全便捷、智慧綠色、經濟高效、支撐有力、融合開放的世界級港口群。到2025年，沿海港口貨物吞吐量突破20億噸、集裝箱吞吐量突破4000萬標準箱，港口能力規模、服務效率、智慧綠色發展水平全球領先。建成通達全球的雙循環陸海物流網絡，形成完善的現代航運服務體系。

在制定目標的同時，《方案》還提出了建設世界級港口群的三年行動方案，涉及打造服務全球的一流港口基礎設施、打造全球領先的智慧綠色平安港口、打造通達全球的雙循環陸海物流網絡、打造輻射全球的港航供應鏈服務體系、打造面向全球的開放融合發展格局等六個方面提升行動計劃。

其中，未來三年內山東將建設世界級專業化碼頭集群——重點實施52項工程，續建、新建、改造一系列集裝箱、大宗幹散貨、原油、LNG、件雜貨、客滾碼頭泊位和配套堆場、罐區。到2025年，新建成深水泊位20個，萬噸級以上泊位總數達到380個。

報導說，山東還將強化「一帶一路」沿線國家外貿航線配置，擴大集裝箱中轉規模，推進集裝箱運輸一體化集約化發展，深化與國際班輪公司合作，形成日韓、東南亞、中東、印巴、歐美五大優勢航線組群。

同時，山東為建設東北亞國際航運樞紐中心，將鼓勵發展船舶融資租賃、債券融資、供應鏈金融等航運金融新業態，推動建立全產業鏈航運金融平台；鼓勵金融企業在山東港口城市設立航運金融服務機構，拓展國際結算等業務，支持開展港口、航運保險新業務。

報導說，《方案》還制定出未來三年內山東將打造全球認可的口岸營商環境的計劃，包括深化港航領域「放管服」改革、探索推進政策制度創新、持續提升口岸效率、提升營商便利化程度等。