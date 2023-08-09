陸7月公路運力 需求回暖

中國物流與採購聯合會6日公布數據顯示，7月份由中國物流與採購聯合會和林安物流集團聯合調查的中國公路物流運價指數為102.5點，比上月回升0.1%。從供給看，運力供給仍呈現充足態勢。

中新社報導，分車型指數看，各車型指數環比漲跌互現，同比小幅下降。以大宗商品及區域運輸為主的整車指數為102.6點，比上月回升0.15%，比上年同期下降0.68%。零擔指數中，零擔輕貨指數為102點，比上月回落0.01%，比上年同期降0.6%；零擔重貨指數為102.5點，比上月升0.08%。

從需求看，本月經濟回升動力進一步增強，市場需求小幅回暖。分析認為，從供給看，運力供給仍呈現較充足態勢，部分地區受高溫雨季天氣影響，運力有所受限。綜合來看，隨著國內市場需求逐步回穩釋放，一系列穩經濟促增長政策逐步落實，市場供需兩端有所改善，本月運價指數短期迎來小幅回升。但從長期看，運價指數仍處低位，相較去年呈現下降態勢，市場需求仍需補強，進一步穩定行業信心。

分區域看，西北、珠三角區域運價指數環比有所回落，其餘區域運價指數有不同程度回升。分析稱，從後期走勢看，當前國內市場積極信號有所增加，國內經濟運行基礎持續夯實，市場主體活力有所趨增，但受高溫雨季天氣和傳統生產淡季因素影響，預計在此基礎下，運價指數仍可能低位震盪。