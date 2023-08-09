陸海洋生產總值 上半年4.7兆

中國自然資源部表示，初步核算顯示，今年上半年，中國海洋生產總值4.7兆元（人民幣，下同），同比增長6.0%，海洋經濟向好態勢明顯。

中新社報導，大陸國家海洋信息中心副主任崔曉健表示，上半年，隨著海洋領域宏觀政策顯效發力，海洋資源供給保障能力不斷提升，經營主體信心有所提振，主要經濟指標持續回升向好。據初步核算，上半年全國海洋生產總值4.7兆元，同比增長6.0%，增速比一季度提高0.9個百分點。

其中，海洋船舶工業、海洋旅遊業等主要海洋產業增勢良好。隨經濟社會恢復常態化運行及擴大內需政策措施落地生效，海洋旅遊業復甦勢頭明顯。上半年，海洋客運量同比增長130.5%，已恢復至2019年同期的101%。

數據顯示，上半年全國批准項目用海面積127.1萬畝，同比增長24.6%，支撐海洋經濟運行持續向好。在擴內需、促消費政策出台等各種利好因素推動下，涉海企業生產經營保持平穩。海洋油氣持續增儲上產，海洋原油和天然氣產量同比分別增長5.1%、7.2%。海上風電有序發展，海上風電新增併網容量和發電量同比分別增長25.5%、22.7%。

崔曉健表示，國際環境複雜嚴峻，世界經濟復甦乏力，國內經濟面臨壓力，海洋經濟持續恢復基礎仍不穩固。隨海洋領域預期恢復和信心增強，海洋產業轉型升級穩步推進，新動能持續成長，下半年中國海洋經濟有望繼續保持良好發展勢頭。