大陸海關總署昨（8）日公布7月外貿數據，在兩岸貿易方面，今年前七月兩岸進出口貿易總額為1,461億美元，年減23.2%，兩岸貿易持續大幅衰退。

就7月單月來看，大陸對台灣出口56億美元，進口169億美元，進出口總計225億美元，年減16.8％。今年1至7月，大陸對台灣出口累計達378億美元，年減24.5%；自台進口1,083億美元，年減22.8%。

分析認為，兩岸貿易衰退態勢一方面與中國大陸電子出口市場衰退、半導體產品進口減少有關，另一方面也與美國對中國大陸的半導體制裁有關。台灣對大陸出口以資訊通訊（ICT）產品為主，在相關產品貿易量持續下跌下，連帶影響兩岸經貿表現。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，全球ICT產業還在去化庫存，台灣沒有太多訂單，大陸就沒有更多生產，預料這波ICT庫存去化完畢時間最快也要到明年。

王國臣指出，大陸出口新動能轉向「新三樣」（電動車、太陽能電池、鋰電池）產業投資，台灣沒有打入「新三樣」供應鏈，兩岸貿易恐愈來愈疏離。