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苦日子恐未完 陸房企巨頭再爆雷
房地產市場是觀察大陸經濟重要指標，據華爾街日報報導，大陸房地產巨頭「碧桂園」近期陷入信心危機，過去一周，碧桂園股票和債券價格均大幅下跌，還傳出取消配股計畫。報導形容，大陸房地產可能又多一塊骨牌倒下，對大陸房地產企業而言，最痛苦時刻或許還未到來。
另據澎湃新聞報導，碧桂園未能支付七日到期的兩筆美元債息。碧桂園受近期銷售額與再融資環境持續惡化，加上各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。
針對兩筆未付美元債息，碧桂園方面回應，仍處在卅天付息寬限期內，正在積極優化資金安排，努力保障債權人合法權益。
大陸每日經濟新聞指出，碧桂園多檔大陸境內債七日走低，其中「二一碧地○一」盤中成交價較前收盤價跌超百分之卅三，臨時停牌，其他項目債券也有百分之八至十二不等跌幅。
大陸房地產市場持續低迷，市調機構克而瑞的數據顯示，大陸百強房企七月合約銷售額年減三成三。其中，碧桂園七月的銷售額年減六成，降幅驚人。
報導稱，銷售額驟降代表可用於償還債務和完成建案的現金減少，碧桂園今年預計將有近廿億美元的債券到期，或有資格提前贖回。同時，國際金融評級機構穆迪日前調整碧桂園的信評，由Ba3降至B1。
碧桂園內部人士稱，大陸房產行業自二○二一年以來持續低迷，多重不利因素下，行業步入前所未有的困難期。
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