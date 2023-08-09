陸7月進出口大減 兩岸貿易續衰退

中國大陸海關總署昨公布七月外貿數據，以美元計，七月出口年減百分之十四點五，跌幅比上月擴大二點一個百分點，創下二○二○年三月疫情爆發以來新低；七月進口年減百分之十二點四，跌幅擴大五點六個百分點。七月進出口數據均大幅遜於市場預期，尤其是進口，市場原預期跌幅收窄，顯示內需依舊疲弱。出口欠佳及內需不振，大陸透過外貿拉動復甦，挑戰巨大。

大陸七月進出口均出現連續三個月衰退，且出口續創二○二○年三月以來最差。以美元計，七月大陸進出口總額四八二九億元，年減百分之十三點六。其中，七月出口二八一七點六億元，年減百分之十四點五；進口二○一一點六億元，年減百分之十二點四。貿易順差八○六億元，較去年同期收窄約二成。

今年前七個月，大陸進出口總值三點四兆元，年減百分之六點一。其中，出口總額一點九四兆元，年減百分之五；進口一點四六兆元，年減百分之七點六。貿易順差四八九五點七億元，擴大百分之三點五。

大陸海關總署統計分析司長呂大良昨稱，整體來看，大陸外貿長期向好的基本面沒有改變。然而，大陸昨天「股匯雙跌」，顯示市場對官方說法有所存疑。

就大陸外貿表現，中經院第一研究所助研究員王國臣受訪表示，七月進口衰退，遠超出市場預期，與大陸對半導體產品、鋼材、機床進口大幅衰退有關，間接反映大陸受到半導體出口管制及國內房地產、基礎建設和外資投資明顯放緩影響。

兩岸貿易方面，以美元計，今年前七月，大陸對台灣出口累計三七八億元，年減百分之廿四點五；大陸自台灣進口一○八三億元，年減百分之廿二點八。進出口總額一四六一億元，年減百分之廿三點二，兩岸貿易持續大衰退。

台灣對陸出口以資通訊（ＩＣＴ）產品為主，王國臣表示，全球ＩＣＴ產業還在去化庫存，台灣沒有太多訂單，大陸就沒有更多生產，預料這波ＩＣＴ庫存去化完畢，最快也要到明年。此外，大陸出口新動能轉向「新三樣」（電動車、太陽能電池、鋰電池），台灣沒有打入新三樣供應鏈，兩岸貿易「疏離」趨勢恐將更明顯。

路透引述分析師稱，中美科技戰愈演愈烈，海外經濟成長放緩，大陸居民消費意願不強等多種因素，均對大陸外貿構成壓力。七月進出口降幅均遠超預期，既與歐美經濟減速有關，亦凸顯以美國為主的「脫鉤斷鏈」對大陸外貿的壓力。而進口持續回落，主要受國際大宗商品價格回落和內需不旺影響，預計「弱外貿」會延續到年底。