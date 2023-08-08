快訊

每天運動和只在週末運動 哪個有益心臟健康？最新研究這麼說

因應先進製程強勁市場需求 台積電高雄廠確定導入2奈米

哲庫之後 吉利旗下星紀魅族終止晶片研發

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
星際魅族今年6月30日在MWC上海的展位。記者林宸誼／攝影
星際魅族今年6月30日在MWC上海的展位。記者林宸誼／攝影

因業務無實際產出且投資成本高，吉利旗下星紀魅族，將放棄自研晶片業務，星紀魅族AR晶片業務部門即將進行人員調整。星紀魅族方面8日回應稱，面對全球經濟環境的不確定性，星紀魅族集團決定終止自研晶片業務，更加聚焦產品創新和軟體使用者體驗。

這是繼OPPO在今年5月，關停旗下自研晶片公司哲庫後，又一家公司終止晶片研發。

科創板日報報導，據先前知情人士曝光，因業務無實際產出且投資成本高，吉利旗下的星紀魅族晶片研究院疑似處於解散邊緣。該部門大約有200名員工，在成都和上海兩地辦公，今年入職的應屆生有40多人。調整計畫是裁撤所有應屆生，留一小部分老員工，賠償方案正在商定中。

該部門負責人Roca來自華為海思，曾是華為海思21級（華為職級體系中為領導/專家崗，年薪約在人民幣500萬到650萬）的高層技術人員。這一次裁員，波及的人員除了Roca，還有2位來自華為海思20級的技術專家，以及近40位985高校的碩士應屆生。

報導提到，星紀魅族的晶片研究院有三個重要部門：Soc開發部、媒體開發部和XPU開發部，或將開發車載系統級晶片、手機功能性晶片和XR晶片等，但由於成立時間比較短，目前只有XR晶片上有進展。

今年3月，因為集團戰略、融資等原因，星紀魅族決定放棄晶片業務。但晶片研究院負責人並不想放棄晶片業務，已經在外談融資有兩三個月，之前的設想是融資到位後可以獨立成新的主體公司。

有應屆生表示，入職前根本不知道研究院在融資一事，公司方面並未透露任何相關信息，「入職前十天HR打電話給我們說可能會更換公司主體，但是影響不大，說是跟哲庫不一樣。」

星紀魅族集團成立於2023年3月，由星紀時代與魅族科技融合而來。星紀魅族的董事長兼CEO沈子瑜曾對外宣布，未來將以「手機、XR和前瞻技術」三條線為核心，專注於消費電子全鏈路創新，包括打通手機、XR、作業系統、晶片、汽車等其他智慧設備之間的界限。

高校 上海

延伸閱讀

太燒錢！星紀魅族終止自研晶片 剛入職畢業生慘遭優化

美媒指承擔蘋果晶片缺陷成本 台積電：3奈米良率良好

慧榮駁斥美商邁凌所提違約企圖 向邁凌提出重大損失賠償

留住大單！台積電吸收蘋果缺陷晶片成本 可能數十億美元

相關新聞

防治空汙 上海2025年新車純電車佔比要逾50%

上海市政府網站7日公布《上海市清潔空氣行動計劃（2023—2025年）》，提出到2025年，燃料電池汽車應用總量力爭突破...

太燒錢！星紀魅族終止自研晶片 剛入職畢業生慘遭優化

綜合陸媒報導，大陸科技廠星紀魅族AR晶片業務部門將進行人員調整，僅留少部分老員工，並裁撤所有應屆畢業生。科創板日報8日報...

彭博：螞蟻估值縮水逾7成 部分全球投資人放棄回購

彭博今天報導，中國金融科技公司螞蟻集團的市值大減逾70%後，許多全球投資人選擇退出其股票回購計畫

曾說不當建商 華為砸66億設房產公司

據報導，中國科技巨頭華為於3日新成立東莞棠雅實業公司，豪砸人民幣15億元（約新台幣66億元），瞄準房地產市場。不過，知情...

哲庫之後 吉利旗下星紀魅族終止晶片研發

因業務無實際產出且投資成本高，吉利旗下星紀魅族，將放棄自研晶片業務，星紀魅族AR晶片業務部門即將進行人員調整。星紀魅族方...

大陸外交部喊話歐盟：取消對陸出口限制

對於日前歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯表示，中歐貿易關係非常不平衡，大陸外交部8日回應反控，歐盟收緊對大陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦