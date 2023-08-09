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湖南廣電實習 台生收穫豐

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第六屆台灣高校新聞傳播專業學生暑期來湘「愛·在芒果」實習交流活動結業儀式。圖／本報湖南長沙傳真
第六屆台灣高校新聞傳播專業學生暑期來湘「愛·在芒果」實習交流活動結業儀式。圖／本報湖南長沙傳真

第六屆台灣高校新聞傳播專業學生暑期來湘「愛·在芒果」實習交流活動結業儀式，7日在長沙舉行；來自台灣20多所大學以新聞傳播專業為主的50多名學生，結束了在湖南廣播電視集團近一個月的實習交流。

「這一次實習我看到了很多高科技的專業器材，所見所學都讓我感慨：世界是那麼大，只要我們踏出舒適圈，就可以收穫想見、想學的任何東西。」7日，獲得「優秀實習生」的台灣學生郭芸禎談起實習收穫時表示，有機會一定要多來走一走。

中新網報導，上個月50多名台灣學生進入湖南新媒體運營、節目導演、編劇策畫、虛擬製作等崗位實習，通過參與專業實習、創意實踐、職業規畫座談會等活動，體驗真實的節目製作流程，開拓作為媒體人的視野眼界，挖掘自身核心競爭力。

實習期間，台灣學生還通過參訪嶽麓書院、湖南博物院、中聯重科和鐵建重工等，實地感受湖湘文化的傳承發展和湖南現代工業的發展成就。同時，台灣學生將活動的見聞感悟，拍攝成微紀錄短片和畢業短視頻。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，近年來愈來愈多的台灣青年來到大陸實習、學習、工作、創業，希望台灣青年學子們汲取和傳承中華民族的智慧和精神力量，勇作兩岸媒體事業的奮進者、開拓者和奉獻者，促進兩岸文化交流、民族認同。

湖南省台辦主任曾智夫表示，十分欣慰看到台灣青年學子在湖南能學有所獲，十分感動看到兩岸年輕人之間從陌生到熟悉、到不捨的深厚感情。他說，希望同學們將實習所得融入到學習工作中，成就一番事業，繼續身體力行做兩岸友好交流的推動者。

實習 青年

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