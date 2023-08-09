海南房產限購 自貿港特色漸濃

昔日房地產「一業獨大」的海南，經過五年「全域限購」（嚴控商品住宅開發和銷售）後企穩復甦，住房體系逐步打上「自貿港」特色烙印。

中新社報導，數據顯示，海南房地產開發投資占固定資產投資總額比重已由2015年的5成降至2022年的3成。商品房銷售面積和銷售額分別由2017年的2292.61萬平方米、2713.72億元（人民幣，下同），降至2022年的643.99萬平方米、1098.02億元。

海南房地產市場研究員羅浩認為，「炒房」曾是海南樓市一大頑疾，通過實施非本島居民限購、本島居民限購兩套房以及限制轉讓等政策，海南在購買環節和轉讓環節「雙控」效果良好。

在土地供應市場，海南也進行嚴控。2023年，海口超8成土地供給產業園區。海南省自然資源和規畫廳廳長李東嶼表示，海南土地供應市場已經完全擺脫對房地產的依賴，謀定旅遊業、現代服務業、高新技術產業、熱帶特色高效農業4大主導產業。

在經歷低潮期後，海南樓市今年逆勢上行，上半年房地產開發投資總額超過去4年同期水平。中國70個大中城市商品住宅銷售價格數據顯示，海口新房價格環比數據今年2月至6月出現5連漲，三亞新房和二手房價格環比數據上半年6連漲。

官方數據顯示，上半年海口房價同比上漲9.3%，三亞房價同比上漲6.8%。「在眾多一、二線城市房價走低的同時，海口、三亞房價連續上漲，說明海南相比其他市場有結構性差異」。易居研究院研究總監嚴躍進說，海南「全域限購」以來市場商品住宅供應量不足，本地消費者剛性需求加之自貿港吸引力，激活更多的市場需求。

海南房華似錦房地產經紀有限公司總經理張喜宏說，限購政策出台後，三亞房價曾下跌，但隨著海南自貿港建設吸引大量人才落戶，購房需求趨於旺盛。

海南省房地產業協會秘書長王路認為，受益市場需求釋放以及自貿港封關預期等有利因素，海南樓市已企穩復甦，但量價會保持在較為平穩的區間。他分析稱，海南限購5年後，房地產主賽道已經轉到商用物業，要關注其空置率高、去化周期較長等問題。

海南省政府近期提出構建具有海南自貿港特色的城鄉住房保障制度體系，適時優化調控政策，大力建設保障性住房。王路建議，海南建設自貿港特色的房地產市場，要以高附加值的發展代替高土地財政收入的發展，政府應科學論證土地供給節奏、供給分布、城市配套等，同時給予企業穩定長遠的發展預期。