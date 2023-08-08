陸專家稱今年大陸出生人口低於900萬 女性生育力堪憂

第一財經報導，中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬杰8日在「2023醫藥創新和科技前沿論壇」上表示，大陸新生兒人口數量近5年內下滑約40%，「預計2023年出生人口數約為700萬～800多萬。」該數據等於回到8年抗日時期，而該數據由官方專家提出，意味大陸少子化危機就在眼前。

香港經濟日報報導，人口數700萬到800萬的數字上次出現的時刻在8年抗戰期間。而且8年抗戰期間，只有最艱苦的1939年不到800萬，其餘年分都在800萬至1000萬人之間。自中共建國以來，也基本上是常年保持在1,000萬人以上的數字。

喬杰表示，現階段育齡女性生育力堪憂，這包括：育齡女性數量的進一步減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。

喬杰提及，提高育齡女性生育能力需要從醫學上找方法，可從三方面整體看待：一是在生育力形成上，需要在新基因和新轉錄本等基礎領域再做深入解析；二是在生育力維持上，需要針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病做進一步評估與干預；三是在生育力重塑上，要建立臨床體系。

喬杰還稱，目前，針對婦女、兒童健康促進及疾病防治研究成果的產出不足，這需要進一步加大投入。

該專家言論引發網友熱議，認為生育力有更多的社會因素，比如有網友稱「生育意願更堪憂」、「不想生、生不起」、「食品安全、生育壓力也影響健康」、「工作壓力大絕對影響身體」………等。