曾說不當建商 華為悄成立房地產公司

大陸電訊設備龍頭華為又有新動作，據天眼查訊息顯示，華為日前成立東莞棠雅實業公司，該公司主營業務為房地產開發經營，註冊資本為十五億元（人民幣，下同），約台幣六十六億元，由華為全資持股。陸媒引述知情人士稱，該公司無對外拓展房地產業務屬性。

在大陸房地產市場持續低迷之際，大陸科技指標企業華為成立房地產公司，引起關注。

綜合上觀新聞等報導，該公司註冊地址為廣東東莞塘廈鎮，法定代表人和董事長為王路，華為投資控股有限公司持有該公司全部股權。

工商訊息顯示，該公司主營業務為房地產開發經營，經營範圍在一般項目包括住房租賃、非居住房地產租賃、園區管理服務、工程管理服務等。許可項目包括房地產開發經營。

華為旗下另一家全資子公司東莞綠苑實業，二○一九年曾斥資八點四五億元，拍下一塊大約十二萬平方公尺的商住用地，據悉該地也是用於企業總部人才房配套項目。

華為曾多次表態不會開發房地產。據香港商報，二○二一年，時任華為輪值董事長郭平表示，全世界最大三個工業領域包括房地產、汽車和手機，「華為不會去開發房地產」。