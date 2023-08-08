多家機構看衰 陸7月物價指數料轉負

大陸經濟持續疲弱，通貨緊縮陰影籠罩。大陸國家統計局九日將公布七月消費者物價指數（ＣＰＩ）、生產者物價指數（ＰＰＩ），有十多家機構預估七月ＣＰＩ年增速將為負值，或為今年最低。

據澎湃新聞報導，對於七月ＣＰＩ，中金宏觀、國君宏觀董琦團隊、中信證券研究部、華泰證券宏觀研究團隊、浙商證券李超宏觀團隊的預估值分別為百分之負○點八、負○點四、負○點六、負一和負○點四。

中信證券研究部表示，豬肉月均價格仍低位徘徊，鮮果、鮮菜價格也出現較大跌幅，核心ＣＰＩ預計仍難以恢復至疫情前均值水準。考慮到去年同期ＣＰＩ的高基數，預計今年七月ＣＰＩ將降至年內最低。

中金宏觀也提到，七月ＣＰＩ按年轉負，主要反映基數效應。上年同期豬周期上行、高溫多雨推升菜價帶來高基數，基數效應將拖累ＣＰＩ按年下跌○點五個百分點。

核心ＣＰＩ有望底部走穩。食品方面，李超宏觀團隊表示，七月三日發改委啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，階段性緩解豬價下探壓力。預計豬價將在秋季迎來轉折。