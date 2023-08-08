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洪災重創陸糧倉 恐推升國際糧價

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸洪災衝擊重要糧倉，學者示警衝擊國際糧價。圖為山東臨沂市平邑縣農民將收穫的小麥裝車。 （新華社）
大陸洪災衝擊重要糧倉，學者示警衝擊國際糧價。圖為山東臨沂市平邑縣農民將收穫的小麥裝車。 （新華社）

中國大陸此輪洪災影響可能超過預期，大陸商務部研究院研究員梅新育撰文指出，大陸洪水災區不乏名列前茅的產糧大省，恐將對糧食市場造成衝擊，並可能透過一定機制，引發國際能源市場動盪。他呼籲大陸官方，應及早做好防範。

上海第一財經引述梅新育文章指出，杜蘇芮颱風環流北上，經江西、安徽抵達北方，在華北和東北造成旱澇急轉。河北、河南、山東、湖南、江西、山西和東北三省、內蒙古東部都是產糧大省，對大陸糧食生產的負面影響不可低估。

就大陸糧食生產規模，河南糧食總產量與法國相當，山東糧食產量與加拿大相當，江西、安徽兩省糧食產量都超過泰國。

梅新育指出，今年以來，全球氣候聖嬰現象已導致國際市場米價持續高漲，徘徊在二○一一年高點附近。小麥市場上，大陸夏糧減產與黑海運糧協議終止，助推價格上漲，而隨著杜蘇芮對華北小麥秋收的損害顯現，預計將進一步增強國際市場小麥價格上漲壓力。

就大陸當前糧食情況，他提到，由於今年大陸夏糧產量仍處於高位，且國內糧食儲備充裕，上述因素不足以顯著推高大陸糧食零售價格從而影響民生，但大多數國家特別是發展中國家，無力化解國際市場糧價波動的輸入性衝擊。

他示警說，值得關注的是，國際市場糧價持續猛漲，常會在西亞、北非國家引爆大規模社會動盪和恐怖主義風險，進而導致國際油氣能源市場行情劇烈震盪。

大陸東北洪災持續，據吉林舒蘭市昨發布，本次暴雨已造成十四人遇難，仍有一人失蹤。當局正展開道路搶修、人員安置等工作。

大陸氣象單位昨預測，目前在琉球海面移動的卡努颱風，其中心可能在十一至十二日自北韓進入東北，十日起就可能為東北局部地區帶來大豪雨，當地需注意降雨引發災害。

小麥 卡努颱風 內蒙古

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