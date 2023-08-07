快訊

綠委南投勘災曬與官兵同框畫面 傳軍方不願作秀求她別公開

德國政府出資1741億 德媒：台積電將批准在德興建晶片廠計畫

女大生摔溝亡家屬擬提國賠 高市水利局：該處機車不得進入

增幅400%！螞蟻集團旗下融資擔保公司增資至132.4億元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸媒報導指出，螞蟻集團旗下融資擔保公司近期增資至人民幣30億元（折合台幣132.4億元），增幅達400%。（新華社）
陸媒報導指出，螞蟻集團旗下融資擔保公司近期增資至人民幣30億元（折合台幣132.4億元），增幅達400%。（新華社）

螞蟻集團旗下的商誠融資擔保有限公司在近期完成增資。報導引述企查查資訊稱，商誠融資擔保有限公司的註冊資本7日從人民幣6億元增加至人民幣30億元（約台幣132億元），增幅達400%。

綜合澎湃新聞、界面新聞等陸媒報導指出，從股權全景穿透圖來看，商誠融資擔保有限公司是由浙江融信網絡技術有限公司100%持股，而後者實際上由螞蟻科技集團股份有限公司全資持股。

報導提到，商誠融資成立於2012年9月，其法定代表人為黃浩，經營範圍包括貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保業務等。兼營訴訟保全擔保業務，履約擔保業務，與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務(按許可證核定的範圍和期限從事經營)。

此前，於2020年9月，螞蟻集團曾對外公告，擬「以全資子公司浙江融信為主體申請設立金融控股公司並接受監管」，且將由浙江融信持有相關從事金融活動的牌照子公司的股權。

另，報導還寫到，商誠擔保公司本次增資由浙江融信網絡技術有限公司出資。對此，商誠擔保公司解釋，「此次增資有助於該公司進一步發揮融資擔保在信貸業務中風險共擔的增信作用，帶動更多金融機構更好服務於實體經濟，特別是小微和三農等金融長尾客群」。

對於下一步，商誠擔保特別指出，未來要優化自身的業務結構，聯合銀行金融機構，確實服務與支持「小微」和「三農」，尤其是於批發零售業、製造業、餐飲業及涉農產業等實體經濟中的小微企業和個體工商戶等。

實體經濟 螞蟻 人民幣

延伸閱讀

颱風「卡努」掀巨浪 浙江溫州水上航線全停

「卡努」掀20公尺巨浪 浙江溫州46條水上航線全停航

浙江48新措施 為個體戶解憂

馬雲新動作？間接持股海洋科技公司 將布局智慧漁農業

相關新聞

余承東：華為首款純電轎跑首搭鴻蒙4系統 將突破想像

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東7日在個人官方微博透露，華為智選車業務首款純電轎跑將首...

增幅400%！螞蟻集團旗下融資擔保公司增資至132.4億元

螞蟻集團旗下的商誠融資擔保有限公司在近期完成增資。報導引述企查查資訊稱，商誠融資擔保有限公司的註冊資本7日從人民幣6億元...

工業富聯攜手天瞳威視 布局智慧汽車領域

鴻海集團旗下工業富聯近期投資動作頻頻，最新案例聯手智慧駕駛系統和出行服務供應商，布局智慧汽車領域。

陸央行連九個月增持黃金 7月外匯存底小升113億美元

大陸國家外匯管理局公布最新官方儲備資產情況，截至2023年7月末，大陸外匯存底規模超過3兆2,043億美元，較6月末上升...

路透：瑞信本周可能自本周起裁減八成香港員工

據路透引述知情人士透露，瑞士信貸銀行將從本周起，啟動香港約八成員工的裁員行動。

青年高失業率成經濟地雷 北京當局該如何拆彈？

大陸青年失業率突破20%，成了經濟社會發展深層隱憂。對此，大陸官方自上至下總動員，除了在產業端創造條件，提振民營經濟，像與蔚來、小米與快手等企業頻繁開座談會外；也在部分大學校園下加壓力，以確保多數畢業生都能在「高質量就業」的規範下找到歸宿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦