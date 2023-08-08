中印尼兩國雙園 9項目簽約近300億

由中國—東盟中心與福建省外辦、福州市人民政府共同舉辦的「2023中國—東盟（東協）周」系列活動6日在福州開幕。當中的經貿投資合作論壇上進行了中印尼「兩國雙園」高質量發展成果發布，9個重點項目現場簽約，另有28個重大項目當天開工或投產。 中新社報導，「中國—東盟周」系列活動將持續至8月11日，其間還將舉辦「面向新時代的中國東盟全面戰略夥伴關係」主題論壇、「海絲傳琴」音樂會、青年論壇、電影周、美食節等活動。中國（福建）—東盟貿易投資合作論壇為其中一項重要活動。

報導稱，福州與東盟聯繫緊密，東盟是福州第一大貿易夥伴。隨著今年1月中國—印度尼西亞經貿創新發展示範園區獲批設立，中印尼「兩國雙園」項目建設迎來新機遇，成為福州擴大對外開放、深化與東盟合作的新引擎。

今年上半年，福州市兩次組團訪問印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓等東盟國家，舉行6場經貿交流對接會，簽訂41個重點合作項目，進一步推動了福州與東盟國家間的經貿合作和人文交流。

中印尼「兩國雙園」引進簽約了一大批中外合作項目，9個總投資近300億元人民幣的重點項目現場簽約，包括福州金控戰略合作協議、寵物食品全產業鏈項目、「兩國雙園」生態環境提升改造項目、中印尼「兩國雙園」中國東盟農博城項目等。 中印尼「兩國雙園」也在當天集中開工12個重大項目，其中3個是從元洪投資區投資到印尼，包括跨境電商產業園、新能源材料加工項目、養殖基地項目；竣工投產16個重大項目，其中9個是產業項目，包括在印尼的養殖基地、海產品加工等。 福州市委書記林寶金表示，這些項目的開工、建成、投產，將有力提昇雙方產業承載能力，助推中印尼「兩國雙園」建設邁上新台階。

中印尼「兩國雙園」三大公共服務平台也在當天揭牌成立，將為企業提供市場化、專業化的服務支撐，分別是中印尼「兩國雙園」投資促進中心、中國工商銀行中印尼跨境人民幣服務中心、中國銀行中印尼跨境人民幣服務中心。

福建省省長趙龍在6日的開幕式上致辭表示，福建同東盟歷史文化淵源深厚，各領域合作基礎好、潛力大、空間廣，願同各方一道推動經貿合作提質增效，探索國際分工合作模式，持續深化友城、僑務、文旅、教育等各領域交流合作。