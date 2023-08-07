工業富聯攜手天瞳威視 布局智慧汽車領域
鴻海集團旗下工業富聯近期投資動作頻頻，最新案例聯手智慧駕駛系統和出行服務供應商，布局智慧汽車領域。
大陸工商資訊查詢平台天眼查資料顯示，上海天瞳富聯電子科技有限公司成立，註冊資本人民幣6,000萬，法定代表人為曹宇，經營範圍含智慧控制系統集成、電機及其控制系統研發、汽車零部件及配件製造、智慧車載設備製造、電子元器件與機電元件設備銷售等。
股東資訊顯示，該公司由工業富聯旗下富聯精密電子（天津）與蘇州天瞳威視電子科技共同持股。據官網介紹，天瞳威視是一家智慧駕駛系統和出行服務供應商。
此前7月，蘇州艾方芯動自動化設備公司發生工商變更，新增股東出現工業富聯身影。
艾方芯動成立於2019年4月，經營範圍包含機械設備研發、工業機器人銷售、智慧型機器人的研發、半導體分立器件銷售、電子專用材料研發等。公開資訊顯示，艾方芯動近期主要專注於晶片測試、固定座、隔離墊、隔音門、浮動接頭等技術領域，已公開專利申請18件，發明專利占比66.67％。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言