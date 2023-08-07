工業富聯攜手天瞳威視 布局智慧汽車領域

大陸青年失業率突破20%，成了經濟社會發展深層隱憂。對此，大陸官方自上至下總動員，除了在產業端創造條件，提振民營經濟，像與蔚來、小米與快手等企業頻繁開座談會外；也在部分大學校園下加壓力，以確保多數畢業生都能在「高質量就業」的規範下找到歸宿。

2023-08-07 17:42