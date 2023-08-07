余承東：華為首款純電轎跑首搭鴻蒙4系統 將突破想像

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東7日在個人官方微博透露，華為智選車業務首款純電轎跑將首次搭載鴻蒙 HarmonyOS4，該車型採用顛覆性的設計語言，帶來突破想像的轎跑體驗，將在本季正式發布。意味鴻蒙4系統將上車。

根據大陸網友推測，該新車可能是華為和奇瑞汽車合作的首款智選車型。

華為正與多家車企合作，意圖成立一個由其主導的生態品牌聯盟。目前和華為達成智選車合作模式的車企有4家。除了賽力斯推出AITO問界M5、M7外，其他車企尚未正式上市合作車型。外界認為奇瑞可能成為第二家發布華為智選車產品的合作車企。

上海證券報報導，華為與奇瑞打造的新產品，序列名沒有用「AITO」，而是名為「LUXEED」，與奇瑞汽車打造的高端品牌星途（Exceed）有一定的相似度。

HarmonyOS4在4日華為開發者大會上正式宣布，余承東稱HarmonyOS4具備元服務、分布式萬物互聯、大智慧、更安全、更有個性等特點。余承東稱，升級到HarmonyOS 4後，系統流暢性提升20%，續航時間延長半小時。

與全球其他兩大作業系統安卓和iOS相比，鴻蒙並非一款單純的手機操作系統，而是「面向萬物互聯時代的全場景分布式操作系統」。所以如果從2019年HarmonyOS問世以來，經過幾個版本的迭代，可以發現HarmonyOS已逐漸應用於華為手機、電視、手錶、智能座艙等產品。

外界關注HarmonyOS 4在華為系的車款將如何應用，甚至具備哪些突出功能。每日經濟新聞報導，HarmonyOS 4系統下的智慧座艙能讓車內屏幕支持多設備協同，比如多屏同享讓車內前後排乘客可同步觀影；能將手機上遊戲流轉至車機，可用車內大屏暢玩手游；在操作無人機時，還可借助超級桌面將座艙屏幕作為顯示大屏，坐在車中通過座艙屏幕便可以輕鬆操控無人機。