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陸央行連九個月增持黃金 7月外匯存底小升113億美元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
陸7月末的官方黃金儲備較6月末增加74萬盎司，達到6,869萬盎司，連續九個月增長，累計增持規模達605萬盎司。(網路照)
陸7月末的官方黃金儲備較6月末增加74萬盎司，達到6,869萬盎司，連續九個月增長，累計增持規模達605萬盎司。(網路照)

大陸國家外匯管理局公布最新官方儲備資產情況，截至2023年7月末，大陸外匯存底規模超過3兆2,043億美元，較6月末上升113億美元，升幅為0.35％，為今年內次高點。與此同時，7月末的黃金儲備也在增長，較6月末增加74萬盎司，達到6,869萬盎司，連續九個月增長，累計增持規模達605萬盎司。

外匯管理局表示，7月受主要經濟體貨幣政策及預期、世界宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

民生銀行首席經濟學家溫彬分析稱，當前影響大陸外匯存底波動的主要因素依然是匯率因素和資產價格變化因素。

從匯率因素看，7月美元指數受美國聯準會升息接近尾聲且歐英貨幣上漲影響整體回落，全月下跌1.0％至101.9；非美元貨幣中，日元、歐元、英鎊分別兌美元升值1.4％、0.8％和1.1％。綜合來看，匯率因素導致外匯儲備的非美元部分出現升值。

溫彬表示，隨著一系列穩外貿和穩外資政策落地顯效，貨物貿易將繼續發揮穩定國際收支基本盤作用，跨境投資有望改善，國際收支將延續基本平衡格局，有利於大陸外匯存底規模保持基本穩定。

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