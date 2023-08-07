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螞蟻集團將Paytm一成股權轉予印度創辦人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
螞蟻集團把印度電商平台Paytm的10.3%股權轉給Paytm創辦人Vijay Shekhar Sharma。（路透社）
螞蟻集團把印度電商平台Paytm的10.3%股權轉給Paytm創辦人Vijay Shekhar Sharma。（路透社）

彭博社報導，中國大陸監管披露文件，螞蟻集團把印度電商平台Paytm的10.3%股權轉給Paytm創辦人Vijay Shekhar Sharma，但交易不會涉及任何現金支付或經濟利益變化。

Sharma在Paytm的持股比例將提高至19.42%，而螞蟻集團的持股比例降至13.5%。但Sharma不會為這些股權支付任何現金，螞蟻集團將通過可轉換證券保留相同的經濟股權。

Sharma在聲明中表示，對螞蟻過去幾年堅定不移的支持和合作表示誠摯的感謝。

知情人士稱，螞蟻集團二月就已考慮出售印度金融科技公司Paytm運營方的部分股份，以使持股比例控制在規定線以下。

因此事未公開而不願具名的知情人士稱，這家中國金融科技巨頭一直在討論減持One 97 Communications Ltd.股權的選項。

螞蟻 印度

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