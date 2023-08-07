比亞迪第500萬輛新能源汽車即將下線

大陸電動車大廠比亞迪宣布，比亞迪第500萬輛新能源汽車將於8月9日正式下線。陸媒表示，這項消息再次展示了「中國速度」的威力。

據《快科技》報導，從2008年第一輛比亞迪F3 DM發布，到2021年5月比亞迪完成第一個100萬輛新能源汽車下線，總共花費13年的時間。此後，隨著比亞迪產能快速擴張，從2021年5月到2022年11月的一年半，比亞迪完成了第300萬輛新能源汽車下線的目標。亦即，比亞迪生產200萬輛新能源汽車，僅花費一年半時間。

報導稱，從300萬輛到500萬輛，比亞迪用了9個月就再次宣布將達成第500萬輛新能源汽車的目標。換言之，這段期間，比亞迪平均每天就生產出7,407輛新能源汽車。

比亞迪造車為「中國速度」創下新定義。據悉，比亞迪的工廠分別坐落於廣東深圳、湖南長沙、陝西西安、河南鄭州等城市，目前已知的工廠共有9座，但部分工廠還在興建中，尚未開始投產。

報導指出，深圳廠是現階段比亞迪的主力生產基地，也是比亞迪的大本營，目前每月產能上限為3.5萬輛左右，日均生產量達到了1,100輛以上。

目前正在興建中的湖北襄陽廠是比亞迪的最後一座工廠，一期項目已於2022年4月27日開工建設，建成後年產值將達人民幣140億元。