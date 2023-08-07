陸第二大晶圓代工龍廠華虹今A股上市 股價開高走低

中國大陸第二大晶圓代工廠華虹今日在A股掛牌，募資規模高達人民幣212億元（約合新台幣932.8億元），為A股今年最大IPO案。不過，華虹A股7日開高走低，開盤時股價一度飆升13.2%，來到人民幣58.88元，但隨後漲幅快速收窄至不到3%，11時股價報54.84 元。華虹港股7日則重挫逾6%。

華虹半導體有限公司7日正式登陸上交所科創板。此次IPO發行價為每股人銀幣52元，開盤漲逾13%，使得華虹市值一度突破人民幣1,000億元。

華虹是中國大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠，2014年已在港交所掛牌上市。華虹此次在A股IPO募資規模高達人民幣212億元，成為今年A股募資金額最大IPO，也是迄今科創板史上第三大IPO，僅次於中芯國際和百濟神州。

根據華虹公開發行說明書，此次IPO扣除發行費用後，佔募集資金淨額的約69.4%將用於華虹（無錫）項目，約13.89%用於專業技術創新與研發項目，約11.11%用於8吋工廠優化升級項目。

上海第一財經指出，華虹為一家兼具8吋與12吋廠的純晶圓代工企業。財務數據顯示，華虹近年營收、淨利均呈穩步成長，2020年至2022年，營收分別為人民幣67.37億元、106.3億元、167.86億元，淨利分別為5.05億元、16.6億元、33.09億元。

浙商證券表示，受益於功率半導體與存儲器市場持續增長，以及產能擴充和技術研發帶來的新機遇，華虹未來可望打開成長空間，預期華虹2025年營收將可達到人民幣223.31億元。