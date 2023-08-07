廣西千年六堡茶 錢進東協

季夏時節，廣西蒼梧縣連片茶山鬱鬱蔥蔥。在譚愛雲經營的茶葉加工廠內，工人們正手工炒製鮮葉，廠房內茶香瀰漫。每天有超過7000斤鮮葉在此被加工成六堡茶。

中新社報導，譚愛雲是大陸國家級非物質文化遺產代表性項目黑茶製作技藝（六堡茶製作技藝）自治區級代表性傳承人。2011年，譚愛雲組建公司，生產銷售並推廣六堡茶。

六堡茶屬黑茶類，因原產自廣西梧州市蒼梧縣六堡鎮而得名，有1500多年種植歷史，在清嘉慶年間入中國名茶之列，遠銷東南亞各國及粵港澳地區，是著名的僑銷茶。六堡茶製作技藝於2022年底入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

「小時候，父親總告訴我，茶是有靈性的，承載著製茶人的心血和情感。每一次製茶，都是我與自然的對話，是我把情感注入到每一片茶葉中的過程。」譚愛雲稱，茶不僅是飲品，更是生活、文化和傳承，「我會用一生去傳承六堡茶製作技藝，用我的故事讓世界感受到六堡茶的魅力」。

2017年，譚愛雲投資建設面積超4000平方公尺的標準化茶葉加工廠，創建傳統製作工藝六堡茶的自動化、連續化、清潔化生產線，實現了茶葉加工全過程流水線作業。如今，茶葉生意拓至馬來西亞、印尼等東協國家。

梧州市茶產業發展中心副主任梁威龍表示，目前梧州市共有茶園31.22萬畝，年產六堡茶3萬噸，綜合產值約160億元（人民幣，下同），品牌價值達44.03億元。今年1到6月，梧州六堡茶出口東協貨值同比增長117.9%。