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陸自駕晶片 八成輝達製造

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

財聯社報導，在大陸市場上，有超過80%的自動駕駛晶片都來自於輝達。而大陸國產晶片公司地平線占比6.7%，黑芝麻智能占比5.2%，華為海思占比0.7%，三家合計占比僅12.6%。如果光看數量，大陸公司在自動駕駛晶片領域占據不少席位，但要能與輝達、高通、特斯拉等美企抗衡還有很長的路要走。

中國汽車工業協會數據顯示，大陸新能源汽車上半年產銷年增率分別為42.4%和44.1%；新能源汽車出口年增160%，甚至超越日本成為全球最大汽車出口國。不過，在汽車晶片領域，此前按照IC Insights的數據，2021年大陸國產汽車晶片的自給率約為5％左右，而2022年自給率不會超過7％，當前大陸國產化率仍不足10%，存在巨大的供需缺口。

事實上，汽車晶片門檻要求高，因為汽車使用條件會面臨高、低溫、高震動、多粉塵與風吹日曬等環境，且使用壽命上一般要求15至20年，還需要滿足針對汽車晶片的各種嚴苛認證標準。因此對於性能指標、使用壽命、可靠性、安全性、質量一致性的要求非常高。

而大陸在進行車用晶片製造的廠商也不少。中國汽車晶片產業創新戰略聯盟標準工作組統計，大陸國內有超出100家企業從事開發及生產汽車晶片，有50多家晶片上市公司宣稱有車規級產品或者量產應用。

低溫 車用晶片 日本

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