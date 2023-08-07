成都體育產業 總規模破千億人民幣

第31屆世界大學生夏季運動會正在成都進行，根據成都大運會主媒體中心召開的記者會消息，2022年成都體育產業總規模突破1000億元（人民幣，下同），體育消費持續穩步增長。

新華社報導，成都市體育局副局長陳志介紹，自2020年入選國家體育消費試點城市後，成都連續發布體育產業「建圈強鏈」發展規劃、促進體育產業高質量發展的實施意見和二十條政策，累計投入7000多萬元專項資金支持體育市場發展壯大。

同時，以大運會籌辦舉辦為契機，成都積極開展多個主題體育消費促進活動，發放各類體育消費券和惠民運動券，促進體育消費持續穩步增長。2022年成都體育消費總規模為578.6億元，居民人均體育消費為2720.6元。

未來，成都將依託大運場館、城市綠道、商業街區、社區運動空間等，積極舉辦受眾面廣的線上線下體育賽事；加強體育公園建設，大力發展智能體育裝備，持續提升科學健身智慧化水平；廣泛開展各類體育消費促進活動，激發體育消費活力，爭創國家級體育消費活力城市。