北京餐飲博覽會開幕 智能設備吸睛

第十三屆北京國際酒店、餐飲及食品飲料博覽會，近日在中國國際展覽中心朝陽館開幕，共有1300多個中外品牌參展。地方特色農產品和現場烹製的各式美食，吸引市民遊客品嘗購買；智能炒菜機、機器人現磨咖啡機等高科技也頗為吸睛。

本屆博覽會啟用國展8個展館，總面積達6萬平方公尺，較上屆增長30%。隨著自動化設備在餐飲業的應用愈發廣泛，現場也有不少供應商展示出行業內的高科技產品，把做飯這件簡單小事變得智能化、程式化。在一台機器人手磨咖啡機前，觀眾們饒有興致地點擊螢幕購買體驗。一家炒菜機器人展台前，三口炒鍋裡正自動炒著宮保雞丁，邊上圍著一圈觀眾。只見工作人員把食材和調料包放進投料盒後點擊啟動按鈕，食材就自動投放進鍋，鍋蓋上的扇葉開轉，鍋裡的食材自動翻炒起來。

「先自動均勻加油，然後加小料中炒，再加雞丁快炒、加大蔥中炒，最後加料汁快炒，每一步的投料順序、火候和炒制時間都是程式裡提前設定好的。」現場工作人員為大家介紹著。不到兩分鐘，一盤現炒的宮保雞丁就新鮮出爐。「很多飯店買了我們的設備，我們都可以根據飯店自己的功能表，為每道菜設置定制化炒製程式。」工作人員說。

展覽上還有餐飲包裝、餐廚設備用品、酒店用品、智慧酒店、工程設計、清潔設備用品等全產業鏈供應商，各家品牌都帶來各自最經典的產品。淄博陶瓷、雲南銀飾、廣東煲湯料等，在現場都頗受歡迎，還有多種地方特色農產品組團參展。