陸物流業景氣指數小跌 需求持穩

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，7月中國物流業景氣指數為50.9%，較上月回落0.8個百分點。中國物流信息中心物流統計處處長胡焓分析，受供應鏈上下游需求放緩，加上部分地區高溫酷暑等因素影響，本月物流景氣指數有所回落。但當前物流需求總體趨穩，企業運作效率較高，人員崗位供需穩定，物流保持較好運行態勢。

中新社報導，分項指數中，7月業務總量指數為50.9%，環比回落0.8個百分點，保持擴張。分行業來看，除水上運輸和裝卸搬運業外，鐵路運輸、航空運輸、倉儲物流、郵政快遞等業務總量指數在景氣區間，其中道路運輸業務總量指數53.9%，5月份以來連續回升。

7月份，物流企業新訂單指數為50.6%，環比回升0.2個百分點，但回升幅度比上月有所回落。分行業來看，鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、倉儲物流和郵政快遞等主要行業新訂單指數保持在景氣區間。

7月份，業務活動預期指數保持在55%左右高景氣區間，其中航空運輸業、倉儲業和多式聯運活動預期指數在58%以上。7月份，物流業固定資產投資完成額指數保持擴張區間，但環比有所回落，反映出企業投資仍保持增長，但增長勢頭放緩。 胡焓表示，總體來看，7月份物流需求總量和新增訂單保持平穩，東部地區壓艙石作用明顯，設備利用率和庫存周轉較好，企業運營效率保持較高水平。但從指數變化來看，本月業務總量指數小幅回落，新訂單指數增速放緩，增長動力出現放緩的跡象，同時企業微觀經營指標繼續波動，對企業擴大投資和經營預期帶來一定影響，需要進一步關注。 中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，7月受高溫多雨和淡季效應影響，物流業景氣指數較上月有所回落，但仍保持在景氣區間，物流行業整體運行平穩。從後期走勢看，業務活動預期指數保持在擴張區間，顯示出物流市場信心總體保持穩定。