陸4部門解讀宏觀政策著力點

今年以來，中國大陸經濟總體回升向好，但經濟運行也面臨新的困難挑戰。宏觀政策如何更好發力，推動經濟運行持續好轉？大陸國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、稅務總局日前聯合召開記者會，介紹下一步宏觀政策主要著力點。

新華社報導，大陸國家發展改革委副秘書長袁達表示，國家發展改革委將會同有關方面，精準有力實施宏觀調控，組織實施好階段性政策的延續工作。

在擴大內需方面，袁達介紹，要實施好恢復和擴大消費的系列政策，大力激發民間投資活力。此外，在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備，不斷釋放超大規模市場潛力。

袁達表示，要做強做優實體經濟，推動高水平科技自立自強，持續深化改革開放，切實保障改善民生，防範化解重點領域風險。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾介紹，今年以來，穩健的貨幣政策精準有力，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，信貸結構持續優化，推動經濟持續回升向好。

上半年，中國人民銀行降準0.25個百分點，釋放長期流動性超5000億元（人民幣，下同）；6月末廣義貨幣供應量（M2）同比增長11.3%，保持在高位；引導貸款市場報價利率（LPR）下降，6月企業貸款加權平均利率降至3.95%。

「近年來我國堅持實施穩健的貨幣政策，有充足的政策空間、豐富的政策工具，有信心、有條件、有能力應對好各類風險挑戰。」鄒瀾說，中國人民銀行將繼續加強逆周期調節和政策儲備，實施好存續的貨幣政策工具，對結構性矛盾仍然突出的領域延續政策實施期限，多措並舉鞏固政策成效。

談及下一步降息、降準的空間，鄒瀾表示，中國人民銀行將根據政策工具使用進度、中長期流動性情況，綜合評估存款準備金率政策，以保持銀行體系流動性的合理充裕。

對今明兩年到期的階段性政策作出後續安排，對於企業穩定預期、提振信心、安排好投資經營具有重要意義。

「當前，大陸發展面臨的不確定、難預料因素較多，小微企業和個體工商戶仍然面臨不少困難。」大陸財政部稅政司副司長魏岩說，日前召開的國務院常務會議對涉及小微企業和個體工商戶的10項稅費優惠政策進行部署安排。

一方面，將4項階段性政策，在優化完善並加大支持力度的基礎上，統一延續實施至2027年底。例如，將個體工商戶減半徵收個人所得稅的範圍，由年應納稅所得額不超過100萬元調整為不超過200萬元等。

另一方面，將其他6項階段性政策，延續執行至2027年底。具體來看，包括小規模納稅人稅收優惠、小額貸款稅收優惠、融資擔保及再擔保稅收優惠、借款合同稅費優惠、小微企業所得稅優惠和創業投資稅收優惠。

上半年，大陸全國新增減稅降費及退稅緩費9279億元，為經濟持續恢復、總體回升向好提供有力支撐。