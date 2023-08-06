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去年才累計生產4百萬車 比亞迪9個月後宣布：第5百萬輛新能源汽車將出廠

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
比亞迪汽車6日宣布，第500萬輛新能源汽車將於9日出廠。（新華社）
比亞迪汽車6日宣布，第500萬輛新能源汽車將於9日出廠。（新華社）

比亞迪汽車6日宣布，第500萬輛新能源汽車將於9日出廠。這是比亞迪短短九個月內就從累計生產400萬輛新能源汽車拉高至500萬輛新能源汽車的新里程碑，換算比亞迪平均每天可以生產出7,407輛車。

快科技報導，從2008年第一輛比亞迪F3 DM發表，到2021年5月比亞迪完成中國首個100萬輛新能源汽車下線出廠，共花費13年的時間。

但是，從2021年到2022年11月，在這一年半裡，比亞迪就完成第300輛新能源汽車下線的目標。也就是說，比亞迪生產200萬輛新能源汽車，僅僅花費一年半的時間。

然而，僅僅過了九個月，比亞迪再次宣布，將下線出廠第500輛新能源汽車。換算平均每天就生產出7,407輛新能源汽車。

據瞭解，比亞迪的工廠分別坐落在廣東深圳、湖南長沙、陝西西安、河南鄭州等城市，目前已知的工廠共有9個，所有工廠加起來的總占地面積超過700萬平方米，不過這9個工廠中目前仍有部分工廠正在加緊建設中，尚未開始投產。

其中，位於廣東深圳的深圳工廠是現階段比亞迪的主力生產基地，同時也是比亞迪的大本營，據瞭解，深圳工廠目前每個月的產能上限為3.5萬輛左右，日均生產量達到了1,100輛以上。而目前正在建設的襄陽工廠是比亞迪的最後一個工廠，一期項目已經於2022年4月27日開工建設，建成後年產值可達人民幣140億元。

截至目前為止，比亞迪的九大生產基地中，除了襄陽工廠以外，其他八大工廠都已投產，整個比亞迪現有的總產能已經超過195萬輛/年，而隨著各大工廠的後期擴張，預計在今年10月，比亞迪將達成300萬輛的年產能。

從此前公布的銷量來看，截止至今年7月，比亞迪累計售出150.9萬輛，新能源汽車累計銷量超過480萬輛。

深圳 廣東 鄭州 比亞迪

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