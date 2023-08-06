自動車技術恐成美中新戰線？ 陸自動車技術引美國國安隱患

美媒報導，美國運輸部長布塔朱吉表示，對中國自動車引起美國國家安全問題感到擔憂，並指自動車技術或會成為美中新戰線。這與中國自動車使用的雷射雷達廣泛蒐集美國數據，並可能回傳中國有關。

美國之音5日報導，中國企業正在全球最大的自動車試驗場美國加州測試其生產的自動車，而美國開始對中國自動車構成的國家安全風險感擔憂。

報導引述美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）此前接受路透社訪問時表示，對在美國市場的中國自動車公司引起的國家安全問題感到擔憂。

他表示，美國政府正在研究與這些中國公司相關的一系列問題，包括它們蒐集的數據及如何使用這些數據。

布塔朱吉更表示，自動車技術可能會成為美中正在進行的技術冷戰最新戰線。

報導表示，美國加州機動車部門去年2月17日發布該州2022年的自動車測試報告，在26家提交年度報告的自動車公司中，中國占了7家，包括小馬智行及滴滴等，顯示中國自動車在美國市場占一席位。

不過，這項報告同時指出，中國公司正從其自動車測試中蒐集大量數據，這些數據可用於地圖繪制、導航、交通管理甚至監控。

報導表示，位於上海的禾賽集團（Hesai Group）是一家自動車雷射雷達開發商。雷射雷達是一種掃描周圍環境並生成三維圖像的傳感器，是自動車用於識別障礙物、構建地圖和定位車輛場景的關鍵技術。

根據市場調研公司Yole Intelligence的報告，禾賽集團控制全球汽車市場47%的雷射雷達，甚至美國國防承包商也選用禾賽的產品。

由美國10家相關公司組成的「雷射雷達聯盟」此前發布白皮書，稱從中國採購雷射雷達的美國公司將承擔財務、聲譽和法律風險。

據該聯盟認為，雷射雷達技術可以蒐集大量有關美國基礎設施的敏感數據，並可能被中國公司用於軍用車輛上，使其自動駕駛。

4名美國兩黨議員今年7月去信布塔朱吉及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），要求對中國的自動車技術在美國的流行情況及如何對其進行限制進行調查。

信中表示，自動車、雷射雷達、雷達、攝影鏡頭、人工智慧和其他先進傳感器和半導體所使用的技術，都可以用來收集有關美國人民和基礎設施的數據，這些數據可以分享給中國，並最終分享給中國共產黨。

報導表示，從美國媒體對中國自動車技術及其自動車在美國測試的報導中，可了解美國政策制定者和行政部門對中國自動車引發美國國家安全的擔憂。