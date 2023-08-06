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兩岸觀策／頻發政策能救大陸經濟？

聯合報／ 記者羅印冲
大陸疫後復甦停滯，當局為提振經濟，近期幾乎每天都祭出新措施。路透
大陸疫後復甦停滯，當局為提振經濟，近期幾乎每天都祭出新措施。路透

大陸當局為提振經濟，加速復甦，近期幾乎每天都祭出新措施，從鼓勵民營企業投資，到擴大民間消費等，包山包海，而且上從中央國務院，下到各省區市政府，不斷推出新政策，但成效備受質疑。有輿論就說，別的國家都是發錢，只有大陸在發政策，人民怎會有感？

去年底大陸疫情解封，原本預期經濟會出現強力反彈，但是今年以來各項數據顯示，大陸內需市場持續疲弱，民間消費縮水，加上美國科技制裁和圍堵，外部訂單銳減，衝擊出口企業獲利，裁員潮時有所聞。

更糟糕的是，今年大陸又迎來最多大學畢業生的一年，上千萬名社會新鮮人投入職場，找到好工作的難度越來越高，許多人待業時間不斷拉長，完全反映在幾乎每個月都創新高的青年失業率數字上。

回頭檢視上述提及的各項提振經濟新措施，基於篇幅因素，主要討論「促進消費」問題。

七月底，大陸國家發改委發布「關於恢復和擴大消費措施的通知」，其中提出，穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施及優化消費環境等六大項措施。而在「擴大服務消費」中，提出了全面落實「帶薪休假制度」，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費等。

「帶薪休假制度」就是台灣常說的年假或特休假，但僅僅是這一條，要能在大陸職場上落實，就相當不容易。

根據澎湃新聞梳理，大陸「帶薪休假制度」早在一九九四年就在勞動法中確立，二○○八年，大陸國務院頒布「職工帶薪年休假條例」，以國務院令的高度，再次明確了勞工具有帶薪年休假的權利。

大陸國務院雖有明訂條例，可是根據人社部一項調查數據顯示，有近半數的人沒有享受到帶薪年休假。

按照在職勞工的工齡計算，大陸人均帶薪年休假約為十天，但實際上人均享受帶薪年休假天數僅為六點二九天，民營企業的勞工甚至不足四天，超過七成二的民企員工未完整享受過年休假。

無法落實的原因很多，包括雇主能依法替換成金錢補償，但補償金往往達不到法定額度；官方監察機制效力不足，多一事不如少一事的官僚主義；勞工在年休假制度中處於被動位置；部分勞工對享有年休假權益並不知曉等等。

由此可知，官方簡單的一句「全面落實帶薪休假制度」，在現實環境中就有諸多困難，這種情況下，又如何能實現「擴大服務消費」的目標？

中國人民大學公共管理學院教授馬亮還提出一個值得思考的論點，落實帶薪休假制度，理應是所有勞動者的法定權益，是受到法律保護和必須嚴格執行的，不該是需要拉動消費了才提出來。

此外，諸多的促進消費措施還存在一大盲點，這些政策大多只想到讓消費行為更為便利，但這並非民眾不去消費的障礙，根本原因在於收入不夠，以及對未來的不確定感。

在七月卅一日發改委記者會上，就有外媒質問，如何改善民眾收入以促進消費？發改委副主任李春臨除了強調持續擴大就業、促進居民增收外，提不出具體有效的作為。

只有目的論，而沒有方法論，再多政策措施，再多記者會，都猶如天邊彩虹。

消費 國務院 疫情

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