大陸7月物流業景氣指數回落至50.9% 經濟基礎仍待鞏固

中國物流與採購聯合會5日發布最新數據，大陸今年7月物流業景氣指數為50.9%，較上月回落0.8個百分點；倉儲業指數為52.2%，較上月上升1.5個百分點。分析指出，受高溫多雨和淡季效應影響，物流業景氣指數較上月有所回落，雖仍保持在景氣擴張區間，但增速放緩，顯示上升基礎仍需鞏固增強。

綜合央視新聞、界面新聞報導，分行業看，鐵路運輸、航空運輸、倉儲物流、郵政快遞等業務總量指數均在擴張區間，其中道路運輸業業務總量指數為53.9%，5月份以來連續回升。航空運輸業業務總量指數為53.2%，環比回升1.2個百分點，貨機和腹艙使用效率明顯回升。受電商快遞業增長拉動，7月份郵政快遞業業務總量指數為66.5%，保持在高景氣區間。

從市場新需求來看，7月份物流業新訂單指數為50.6%，環比回升0.2個百分點。鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、倉儲物流和郵政快遞等行業新訂單指數保持在擴張區間，顯示市場新增需求有好轉。其中，道路運輸業新訂單指數為51.2%，連續兩個月環比回升。

分項指數中，業務總量指數、新訂單指數、庫存週轉次數指數、資金週轉率指數、設備利用率指數、固定資產投資完成額指數、從業人員指數、業務活動預期指數均保持在擴張區間。

中國物流與採購聯合會總經濟師何輝分析指出，新訂單指數和主營業務利潤指數較上月回升，其他分項指數較上月有不同程度回落，增長動力出現放緩的跡象，上升基礎仍需鞏固增強。

何輝說，從區域看，東西部地區業務需求仍有擴張，但中部地區新增需求較上月有所放緩。從企業規模看，大型物流企業業務規模保持穩定；中小微型物流企業物流承壓性較弱。

7月份，業務活動預期指數保持在55%左右高景氣區間，其中航空運輸業、倉儲業和多式聯運活動預期指數在58%以上。何輝說，從後期走勢看，業務活動預期指數保持在擴張區間，顯示出物流市場信心總體保持穩定。

中國物流信息中心主任劉宇航表示，隨著上游需求的逐步恢復，看到新訂單，有一個相對比較好的改善趨勢。物流的需求還是持續比較旺盛，像民生消費領域，電子商務領域以及一些新能源製造方面的需求，和物流企業的經營動力都是比較強的。

總體來看，7月份物流需求總量和新增訂單保持平穩，企業運營效率保持較高水平，設備利用率和庫存週轉較好，專家提醒，後續還需進一步關注企業微觀經營指標繼續波動，對企業擴大投資和經營預期帶來的影響。