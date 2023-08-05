高校造假畢業生就業數據 陸教育部：「零容忍」將嚴查

大陸青年難就業，6月青年失業率已達21.3%，創下歷史新高，由於時逢畢業季，且今年畢業生人數亦為歷史新高的1,158萬人，青年失業問題勢必更為嚴峻，卻傳出有高校為了讓失業數字「不要太難看」而造假畢業生就業數據。對此大陸教育部4日發布新聞稿指出，已派出工作組赴各省開展專項核查，8月起還將委託國家統計局和第三方調查機構開展2023屆高校畢業生去向落實情況抽樣調查，以「零容忍」的態度嚴肅查處就業違規行為。

據大陸教育部於官方網站發布的新聞稿，教育部高度重視高校畢業生就業數據監測工作，專門下發「2023屆高校畢業生就業數據核查工作通知」，召開各省教育部門核查部署會議。近日，教育部派出多個工作組，赴各省開展專項核查，嚴查就業數據弄虛作假。

據新聞稿，調查方面，教育部工作組以「直奔主題、直插一線」的方式，深入高校、院系，通過檢查就業數據自查清單、核對自查報告、抽查相關就業佐證材料，結合有關問題舉報線索和存疑訊息逐一開展調查核實和現場約談，對高校規範開展畢業去向登記監測、嚴防就業數據弄虛作假等情況開展了針對性核查。

對核查發現的問題，工作組要求地方和高校立查立改、及時糾正；對經核實存在虛假簽約、虛假證明等違規行為的，責成有關部門依規依紀嚴肅處理，並追究相關高校和人員責任，切實維護高校畢業生就業合法權益。

新聞稿指出，教育部要求各地各高校要嚴格執行就業工作「四不准」「三不得」規定，包含不准以任何方式強迫畢業生簽訂就業協議和勞動合約；不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛鉤；不准以戶檔託管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議；不准將畢業生頂崗實習、見習證明材料作為就業證明材料。以及不得不切實際向高校和學院提去向落實率具體指標；不得層層加碼向輔導員攤派就業任務；不得將單一的去向落實率指標與就業工作人員或者輔導員的績效考核、評優等掛鉤。

教育部還要求嚴守就業數據真實準確底線，嚴格審核每位畢業生的就業材料，重點核查靈活就業等相關數據，以「零容忍」的態度嚴肅查處就業違規行為。

新聞稿還說，教育部和各省級高校畢業生就業主管部門已開通監督舉報電話和郵箱，接受就業違規問題舉報。對相關舉報訊息，督促各地逐條核實，「舉報一個、查處一個」。另外，教育部已向2023屆高校畢業生發送訊息，提醒畢業生及時登錄全國高校畢業生畢業去向登記系統確認本人畢業去向。

針對青年高失業率，新聞稿指出，教育部將繼續督促各地各高校嚴格落實就業監測工作要求，實事求是、規範有序推進就業工作，嚴防就業數據失真。同時，指導各地各高校持續為離校未就業畢業生提供不斷線就業服務，並會同人社部門幫助未就業畢業生儘早就業。