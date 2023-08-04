陸四財經部門記者會 稱下半年經濟穩定好轉

大陸當局近期頻頻出招，企圖扭轉經濟復甦不如預期的頹勢，在大陸國家發改委、財政部、人民銀行、稅務總局四部門昨天聯合召開記者會，大陸國家發改委指稱，隨著各項政策效果不斷顯現，下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定好轉趨勢。

大陸國家發改委副秘書長、綜合司司長袁達說，針對第二季經濟出現新變化，目前各部門正抓緊落實，引導市場利率向下、促進汽車等大宗商品消費、推進超大特大城市城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設、有序擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（ REITs）發行規模等。

他認為，隨著各項政策效果不斷顯現，大陸下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定好轉趨勢。

就財政工作，大陸財政部稅政司副司長魏岩坦言，當前，大陸發展面臨的不確定難預料因素較多，小微企業和個體工商戶仍然面臨不少困難。

針對日前大陸國務院常務會議，對涉及小微企業和個體工商戶的10項稅費優惠政策進行部署安排，魏岩預告，財政部將於近日發布公告，明確政策內容和操作辦法。

至於外界關注大陸是否還有降息、降準空間，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾說，將根據其他工具使用進度、中長期流動性情況，綜合評估存款準備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕；另一方面，要科學合理把握利率水準，既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆週期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉。

鄒瀾還重申，未來還將指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，和支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力等，以及持續支持普惠金融、綠色低碳等重點領域和薄弱環節。

袁達預告，發改委下一步工作主要包括六方面，一是積極擴大國內需求；二是做強做優實體經濟；三是推動高水平科技自立自強；四是持續深化改革開放；五是切實保障改善民生；六是防範化解重點領域風險。