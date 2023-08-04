查反洗錢？上證監將對大摩與長江證等抽檢

上海證監局近日啟動上海轄區證券公司董監高、從業人員管理及反洗錢、投資者適當性管理現場檢查雙隨機抽取工作，並在7月31日公布，將對摩根士丹利證券和長江證券承銷保薦開展現場檢查。

值得注意的是，摩根士丹利日前才將大陸股票評級下調至「與大市同步」，認為投資者應利用政府的刺激經濟承諾引發的反彈先行獲利。而此次摩根士丹利證券被抽到現場檢查，也引發市場聯想。

華爾街日報報導，摩根士丹利分析師在一份報告中表示，寬鬆措施如果乏力平淡，可能不足以讓股價持續上漲。此外他們還表示，市場情緒重新關注大陸的結構性挑戰，包括地方政府問題和失業問題，這些問題仍然缺乏詳細的解決方案。

大摩指出，鑑於穩定經濟增長和支持民營部門的立場更加明確，7月的中共中央政治局會議發出更多鴿派訊號。然而分析師認為投資者的信心仍然非常脆弱，且投資者對3月以來相當乏力或平淡的寬鬆措施感到失望，仍不願大規模預先配置。

大摩認為，其他關鍵問題，包括大陸陷入困境的房地產業以及中美地緣政治緊張局勢，也需要改善才能吸引可持續的資金流入。

每日經濟新聞報導，知情人士指出，從時間線來看，上海證監局現場檢查雙隨機抽取結果公示時間是今年7月31日，而摩根士丹利研報發佈時間為今年8月初，兩者之間缺乏因果關係。

另外，摩根士丹利證券目前沒有研究牌照，因此研報的發布與摩根士丹利證券沒有關係。

不只大摩，投行高盛在7月4日下調部分陸資銀行股票評等，曾引發大陸產官學界高分貝反駁。當時在高盛發表研究報告後，大陸國家金融監督管理總局已和幾家大型銀行進行溝通，建議適當回應，但未給出具體指導意見。

彭博報導，大陸國家金融監督管理總局要求銀行回應高盛，反映出隨著大陸經濟放緩，官方對於負面市場評論的敏感度日漸提升。

在這份報告中，高盛指出，大陸國有大行的地方債風險敞口過大，因此下調部分銀行股票的評等，從「中性」或「買入」，降至「賣出」。其中，工商銀行、農業銀行的評等被降至「賣出」。

高盛指出，投資者擔憂，這些銀行對地方政府日益惡化的債務敞口過大，一旦地方債崩潰，銀行將首當其衝。高盛認為，大陸國有六大銀行為降低中小銀行面臨的風險，可能會承擔起更多的地方債負擔。這將導致國有大行2023年的股利收益率下降2個百分點。