陸央行：必要時可創新貨幣政策 支持金融、科技和房市

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長鄒瀾4日表示，下階段要發揮好貨幣政策總量和結構雙重功能，對結構性矛盾仍然突出領域，延續實施期限，必要時還可再創設新的工具，持續支持普惠金融、綠色低碳等重點領域和薄弱環節，並透過多舉措支持科技創新與房地產市場平穩運行。

此前，中共中央政治局7月24日經濟會議指出，要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。意在透過調整市場上資金借貸成本，有效達成刺激經濟的目的。

大陸國家發改委4日就「打好宏觀經濟組合拳，推動經濟高質量發展」召開記者會，鄒瀾出席記者會，並在會上做出上述表示。他談到，今年以來，結構性貨幣政策工具在激勵和引導金融機構優化信貸資源配置方面發揮了積極作用，截至2023年6月末，結構性貨幣政策工具餘額大約為人民幣6.9兆元。其中，支持普惠金融的支農支小再貸款、再貼現餘額大約為2.6兆元，與上年末基本持平；支持綠色低碳、科技創新等領域的餘額大約為1.2兆元，比上年末增加5166億元。

針對下階段結構性貨幣政策工具的具體安排，鄒瀾表示，主要有四大工作。一是持續支持普惠金融。鄒瀾說，今年6月，人民銀行增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元，目前金融機構有需要時都還可再增加。同時，延續實施普惠小微貸款支持工具至2024年末，保持對小微企業的金融支持力度，發揮其穩企業保就業的重要作用。6月末，工具累計提供激勵資金398億元，支持地方法人金融機構累計增加普惠小微貸款2兆2254億元，比上年末增加6200億元。

二是繼續支持綠色低碳發展。並行實施「碳減排支持工具」和支持「煤炭清潔高效利用專項再貸款」，激勵和引導更多金融機構以市場化方式支持綠色低碳發展。鄒瀾指出，6月末，兩個工具餘額分別為4530億元和2459億元，分別比上年末增加1433億元和1648億元。其中，碳減排支持工具支持金融機構發放碳減排貸款超過7500億元，帶動年度碳減排量超過1.5億噸二氧化碳。

三是多舉措支持科技創新。鄒瀾表示，按照國務院常務會議要求，落實好支持科技型企業融資行動方案。鞏固科技創新再貸款政策牽引帶動作用，進一步提升金融機構服務科技型企業的意願和能力。他說，6月末，科技創新再貸款餘額為3200億元，比上年末增加1200億元，撬動金融機構發放科技型企業貸款約1.75兆元。

四是支持房地產市場平穩運行。鄒瀾提到，要延續實施保交樓貸款支持計畫至2024年5月末，同時穩步推進租賃住房貸款支持計劃在試點城市落地。

至於在財政政策上，財政部稅政司副司長魏岩回應，將在近期公布稅費優惠政策後續安排，穩定預期、提振信心。聚焦科技創新、重點產業鏈、建立現代產業體系、促增收擴消費等方面，積極謀劃針對性強、務實管用的稅費優惠政策，著力為經營主體紓困解難，不斷增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。